Kremmen

Aufgrund von Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Bewohner und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kremmen, bittet Bürgermeister Sebastian Busse darum, bis auf weiteres die persönlichen Sprechzeiten im Rathaus nur im äußersten Notfall zu nutzen.

„Es werden nach wie vor alle Dienstleistungen angeboten, und auch die Sprechzeiten finden im vollem Umfang statt“, so Busse weiter. „Wir bitten Sie zum jetzigen Zeitpunkt lediglich darum, auf nicht notwendige persönliche Kontakte zu verzichten oder diese aufzuschieben.“

Briefe an die Verwaltung sollen in die Post gegeben werden, „oder werfen Sie diese selbst direkt in den Briefkasten am Rathaus ein, nutzen Sie die Kontaktaufnahme zu uns per E-Mail und Telefon.“ Die Kontaktdaten, der zuständigen Mitarbeiter stehen auf der Kremmen-Seite im Internet.

Sebastian Busse weiter: „Wir empfehlen Ihnen präventiv zusätzlich ihre persönlichen sozialen Kontakte – wo immer möglich – einzuschränken. Gehen Sie achtsam, besonnen und verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen um! Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Stadtverwaltung stets gern zur Verfügung.“

Keine Besucher in der Sana-Klinik

Auch an den Sana-Kliniken in Sommerfeld werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Der Schutz und die bestmögliche Genesung unserer Patienten stehen im Fokus jeglichen Handelns“, sagte Direktorin Wiebke Gröper. „Leider ist nicht ausgeschlossen, dass Besucher unbeabsichtigt Erreger in die Klinik hereintragen.“ Aus diesem Grund sei die Klinikleitung gezwungen, die Patientenbesuche ab dem 14. März gänzlich auszusetzen. „In Einzelfällen kann nach telefonischer Klärung mit den Stationsleitungen über begründete dringende Ausnahmen entschieden werden. Wir danken allen Patienten und Besuchern für das Verständnis.“

Kremmen : Es wird nur gepflanzt

Auch die Putz- und Pflanzaktion am Sonnabend in Kremmen wird nicht in vollem Umfang stattfinden. Es werde stattdessen nur gepflanzt, teilte Bürgermeister Sebastian Busse am Freitag mit. Das gemeinsame Mittagsessen entfällt ebenfalls. Auch das Anfangstreffen an der Feuerwehr wird es nicht geben. Stattdessen werden die Bäume an den verschiedenen Stellen gepflanzt, ohne Rahmenveranstaltung.

Von MAZonline