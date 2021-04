DUB möchte Diskussion im Stadtparlament über das Kremmen-Magazin

Kremmen

Die DUB-Fraktion in Kremmen will in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag über das Kremmen-Magazin sprechen. Ein entsprechender Antrag ist eingebracht worden.

Es gehe dabei um verschiedene Aspekte, sagte Fraktionschef Eckhard Koop am Dienstag auf MAZ-Nachfrage. Bei der Wiedereinführung des Magazins sei beschlossen worden, es gemeinsam mit dem Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde erscheinen zu lassen. Vereinzelt hatte es daran Kritik gegeben – Stichwort: Trennung von Staat und Kirche. „Wir wollen wissen, ob das wirklich rechtssicher ist“, so Eckhard Koop.

Zum anderen gehe es aber auch um die inhaltliche Ausrichtung. „Wir wollen darüber reden, ob das Magazin gut so ist oder nicht.“ So werde mitunter bemängelt, dass das Kremmen-Magazin keinen Amtsblatt-Teil habe. In der Stadt erscheint, anders als in anderen Kommunen kein Amtsblatt.

„Ich bin völlig ergebnisoffen“, sagte Eckhard Koop. Die Sitzung der Stadtverordneten beginnt am Donnerstag, 29. April, um 19 Uhr in der Kremmener Stadtparkhalle.

Von Robert Tiesler