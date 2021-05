Kremmen

Erst werden die Mütter gefeiert, dann die Menschen, die die Kinder außerhalb der Familie betreuen. Der Montag nach dem Muttertag wird seit dem Jahr 2012 als Tag der Kinderbetreuung begangen. Auch in diesem Jahr können die entsprechenden Grüße dazu nur digital weitergegeben werden. Dazu äußerten sich in dieser Woche der Bürgermeister von Kremmen, Sebastian Busse (CDU), und seine Stellvertreterin Manuela Nebel, die auch das Hauptamt leitet und damit auch für die Kitas und Schulen in Kremmen und den Ortsteilen mitverantwortlich ist.

Eltern und deren Angehörige sowie Freunde, die diese bei der Betreuung und Förderung ihrer Kinder im letzten Jahr unterstützt haben, gelte ein besonderer Dank, heißt es in einem Dankesscheiben von dieser Woche. „Sie alle haben während der anhaltenden Pandemie Unglaubliches geleistet.“

Doch auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas, dem Hort, den Jugendclub sowie in der Schulsozialarbeit und in den Schulen solle auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön ausgesprochen werden, schrieben Manuela Nebel und Sebastian Busse.

Für das Personal in den städtischen Einrichtungen, in den Kinder betreut werden, waren und sind während der Corona-Pandemie viele Herausforderungen zu leisten. „Ständig wachsende und sich verändernde Herausforderungen zu meistern, war Ihnen allen stets größtes Anliegen, und Sie haben mit Tatkraft und Flexibilität ihr Möglichstes gegeben, die Betreuung, die pädagogische Entwicklung und Förderung der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt unter den gegebenen Umständen aufrecht zu erhalten“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Der „Tag der Kinderbetreuung“ soll das vielfältige Berufsfeld in den Mittelpunkt rücken, denn gerade in diesen Zeiten zeigt sich, die große Bedeutung von Fachkräften in der frühkindlichen Bildung - und darüber hinaus - für das gesamtgesellschaftliche Funktionieren.

Normalerweise werden in den Kitas auch immer Feste gestaltet, wo alle Beteiligten zusammenkommen. „Ein Gartenfest mit Ihnen oder Überraschungsbesuche in der Kita wären sicher sehr schön, sind jedoch noch nicht angebracht“, schreiben Manuela Nebel und Sebastian Busse. „Daher bleibt uns nur, Ihnen zu wünschen, dass Sie gesund bleiben!“

Es handele sich um einen digitalen, jedoch nicht minder herzlichen Gruß an alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben.

Von Robert Tiesler