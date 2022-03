Das Problem im Beetzer Hort: Brandschutz gegen Denkmalschutz

Beetz

Arbeitsschutz gegen Denkmalschutz – das ist schon seit einigen Jahren das Problem, das der Hort in Beetz hat. Er befindet sich im vorderen Gebäude auf dem Areal der Grundschule Beetz. Wer in den Flur des denkmalgeschützten Hauses kommt, steht vor einer relativ schmalen Wendeltreppe. Diese darf für den Hortbetrieb nicht mehr genutzt werden – zu eng. Und auch die Außentreppe entspricht offenbar nicht den aktuellen Regelungen. Sie muss neu gebaut werden. Aber das dauert. Deshalb darf der Hort derzeit die oberen Räume nicht nutzen.

„Die oberen Räume sind jetzt Lagerräume“, sagt Wulf Hein, der Leiter des Beetzer Hortes. „Damit wir unten so viel Platz wie möglich haben.“ Momentan besuchen 91 Kinder den Hort. Die Arbeit sei erschwert worden. Der Hort nutze nun vier Räume der Grundschule für den Hort – allerdings vor allem dann, wenn schlechtes Wetter ist. „Ansonsten gehen wir raus und nutzen auch die Sporthalle“, so Wulf Hein weiter.

Die gesperrte Wendeltreppe. Quelle: Robert Roeske

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse kennt die Situation in Beetz. „Wir hatten kürzlich erst einen Termin mit dem Planungsbüro, Schule und Hort“, sagt er. Es gebe nun einen Fahrplan für Bauarbeiten, die die Lage im Hort wieder erleichtern sollen. Ziel ist es, die Brandschutzauflagen erfüllen zu können und gleichzeitig den Denkmalschutz gerecht zu werden.

Dass es überhaupt dazu kommen musste, kann Ortsvorsteher Peter Winkler nicht wirklich nachvollziehen. „Ich wurde dort 1960 eingeschult“, erzählt er. „In der ersten Etage, gleich rechts, war unser Klassenzimmer. Inzwischen sind die Treppen ja neu gemacht, und jetzt, mit einem Mal, soll das alles so nicht funktionieren? Ja, ich weiß, es gibt neue Regeln, das sehe ich ein. Dennoch war das alles sehr schockierend“, erzählt der Beetzer. Auch er sieht die große Belastung für den Hort. „Und das zieht sich ja schon eine Weile hin.“

Die Wendeltreppe. Quelle: Robert Roeske

Wenn es um die Frage geht, was denn nun auf dem Areal passieren soll, überlegt Hortleiter Wulf Hein kurz: „Am besten wäre es wahrscheinlich, es einzustampfen und neu zu bauen. Es ist ein altes Haus, und es bleibt ein altes Haus.“ Er wisse aber natürlich, dass das so nicht möglich sei. Deshalb müsse jetzt auf die Umbauarbeiten gewartet werden.

Nach den Worten von Bürgermeister Busse könnte es 2023 so weit sein. „So lange wird es nicht möglich, die oberen Räume für den Hortbetrieb zu nutzen.“ Wenn die Arbeiten beginnen, dann muss die äußere Treppe, die ins obere Stockwerk führt, abgerissen und neu aufgebaut werden. Nicht nicht nur die Wendeltreppe im Haus, sondern auch die draußen sei nicht kompatibel mit dem Brandschutz. Die äußere Treppe werde dann auf andere Art neu gebaut. „Der zweite Rettungsweg wird dann der erste“, so der Bürgermeister weiter. Erstaunlich ist: Laut Sebastian Busse sei damals draußen eine Treppe gebaut worden, die so gar nicht genehmigt gewesen sei.

Auch im Haus selbst müssten einige Maßnahmen bezüglich des Brandschutzes umgesetzt werden, auch das sei für 2023 in Aussicht. „Für den Hort ist das schon blöd, deshalb ist es ganz wichtig, die oberen Etagen zu ertüchtigen.“

Hortleiter Wulf Hein. Quelle: Robert Tiesler

Hortleiter Wulf Hein beschäftigt in Zusammenhang mit den Umbauarbeiten noch etwas anderes. „Wir kommen wunderbar mit der Schule klar“, sagt er. „Aber der Zeitfaktor, der da dranhängt, könnte für Unmut sorgen.“ Wenn also der Hort in der Zeit eventuell noch öfter auch die Schulräume nutzen wird, könnte das vielleicht zu Streitigkeiten zwischen den Institutionen und den dort arbeitenden Leuten führen. Die Leute von Hort und Schule seien sehr am Arbeiten, das alles hinzubekommen, „dass sich dann alle noch in die Augen sehen können“, so Wulf Hein weiter.

Dass es bald los geht, ist auch der Wunsch vom Beetzer Ortsvorsteher Peter Winkler. „Ich wünsche mir, dass der Hort so bald wie möglich die oberen Räumlichkeiten wieder nutzen kann und es nicht so teuer wird.“

Von Robert Tiesler