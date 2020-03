Das ist Vereinstreue: 58 Jahre Kremmen im Herzen

Kremmen

Helmut Ploch hat schon einiges durchgemacht in seinem Leben. Kriegswirren, Rezessionen, Hunger und Leid. Doch die momentane Situation rund um das Corona-Virus lässt den 85-Jährigen nicht kalt. „Natürlich ist das eine schwierige Zeit, aber man muss es akzeptieren und so hinnehmen. Ich bin froh. dass ich einen Garten habe und verbringe dort sehr viel Zeit aktuell.“ Seinen 85. Geburtstag am heutigen Freitag begeht er demnach auch in ganz kleiner Runde.

Seit 1962 dem Kremmener Fußball eng verbunden

Immer an seiner Seite ist Ehefrau Norma, seit 1958 sind die beiden verheiratet. Neben seiner Jugendliebe hat Helmut Ploch aber noch eine andere große Leidenschaft die sein Herz erwärmt und erfüllt – den Fußball. „Ich habe mit zwölf Jahren in Leegebruch angefangen Fußball zu spielen, dort im Nachwuchs und später auch bei den Männern gespielt“, erinnert sich Helmut Ploch an seine Anfangszeiten. 1956 folgte dann jedoch der Umzug nach Kremmen, Ploch spielte anschließend vier Jahre in Schwante, ehe er 1962 in Kremmen Fuß fasste, der Beginn einer bis heute nicht endenden Liebesgeschichte. „ Kremmen ist und bleibt mein Verein.“ Bis zu seinem 65. Lebensjahr kickte Ploch noch aktiv. „Lange Jahre war ich Mittelstürmer, mit zunehmendem Alter wanderte ich dann immer weiter nach hinten und spielte zuletzt als Libero“, scherzt Ploch.

Helmut Ploch (M.) im Kreise seiner einstigen Schiedsrichterkollegen. Quelle: MAZ-Archiv

Allerdings verdiente sich der heute 85-Jährige nicht nur auf dem grünen Rasen Respekt, sondern übernahm auch viele ehrenamtliche Aufgaben in seinem Verein. „Ich war insgesamt 26 Jahre im Vorstand, dazu auch Trainer. Noch heute versuche ich mich einzubringen und zu helfen“, so Ploch. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Stopp der laufenden Saison war Ploch Stammgast bei allen Spielen des FC Kremmen. „Ich habe mir alles angeschaut. Da ich auch einmal die Woche noch eine Sitzung leite, wo wir immer über die vergangenen Spiele sprechen. Da muss ich ja vor Ort sein, um dann mitreden zu können.“ Dabei genießt das jahrzehntelange Mitglied vor allem die Weiterentwicklung der Sportanlage in Kremmen.

Bis 2018 agierte Helmut Ploch noch als Ansetzer für den Fußballkreis. Quelle: Robert Roeske

„Unsere heutige Anlage ist eine absolute Augenweide. Das gesamte Gelände hat sich toll entwickelt, früher sahen unsere Plätze immer schlimm aus und mit heute nicht zu vergleichen.“ Allerdings fehlt dem 85-Jährigen da ab und an die Wertschätzung der jüngeren Generation. „Leider sehen Spieler heutzutage vieles als normal an. Das ist es aber nicht. Früher waren wir auch stolz für den einen Herzensverein zu spielen, auch das vergeht immer mehr“, bedauert Helmut Ploch.

Fünf Jahrzehnte leitete Helmut Ploch (l.) Fußballspiele. Quelle: MAZ-Archiv

Neben seiner aktiven Spielerlaufbahn leitete Helmut Ploch ab 1968 auch Spiele als Schiedsrichter und das noch bis 2014. „Damals hatte Kremmen keine Schiedsrichter und ich wurde gefragt ob ich helfen könnte. Mir machte die Aufgabe auch sehr schnell viel Spaß.“ Dabei pfiff Ploch selbst Spiele bis in die DD-Bezirksliga und agierte als Assistent in der Oberliga, der damals höchsten Spielklasse der DDR. „Das war eine tolle Zeit. Ich erinnere mich gerne an ein Spiel in Rostock zurück, wo ich mal einen Einwurf falsch bewertete und der damalige Nationalspieler Gerd Kische sich so aufregte, dass er die gelbe Karte bekam. Nach dem Spiel räumte ich meinen Fehler ein und wir gaben uns die Hand. Das war toll.“ Auch hierbei hat Ploch jedoch einen Wandel im Laufe der Zeit festgestellt. „Früher hatten die Spieler deutlich mehr Respekt vor dem Schiedsrichter. Der ist leider abhanden gekommen.“ Und Helmut Ploch weiß wovon er redet, denn auch als Sportfunktionär agierte der Kremmener über viele Jahrzehnte hinweg. Bereits 1960 wurde er als Schriftführer und Staffelleiter in den Kreisfachausschuss Oranienburg im Bereich Fußball berufen. Ab 1972 bekleidete Ploch den Posten des Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses auch da bewies er Kontinuität. „Ich habe diese Aufgabe bis 2014 ausgeübt, wurde immer alle vier Jahre wiedergewählt. Das ehrt einen schon.“

Während der fußballlosen Zeit wird sich Helmut Ploch nun weiter um seinen Garten kümmern und natürlich viel Zeit mit seiner geliebten Ehefrau Norma verbringen. Aber auch die Wege zum geliebten Fußballplatz möchte er bald wieder genießen. „Das wäre schön, natürlich vermisst man den Fußball. Wir werden sehen wann wieder gespielt werden kann“, so das Geburtstagskind abschließend.

Von Knut Hagedorn