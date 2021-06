Kremmen

Die Firma Bonava plant derzeit nicht nur in Schwante ein riesiges Wohngebiet. Mit den „Rhingärten“ könnte in Kremmen ein weiteres, wenn auch längst nicht so großes Projekt hinzukommen.

Im Bauausschuss der Stadt Kremmen, der am Mittwoch wieder tagt (19 Uhr), geht es um die mögliche Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes. Im Rahmen dieses Prozesses würde es auch zu einer Umweltprüfung kommen. Ziel des einzuleitenden Planverfahrens ist die Entwicklung des Wohngebietes „Rhingärten“, das eine Fläche von etwa 3,3 Hektar umfassen würde. Damit solle, so heißt es im Antrag, das bestehende Siedlungsgefüge um einen zusätzlichen Stadtbaustein ergänzt werden.

Das Gebiet befindet sich nordöstlich der Altstadt, zwischen Straße der Einheit und Bahnlinie. Die Flächen schließen an die bebauten Siedlungsbereiche von der Straße der Einheit, Wiesenring und Wolfsgasse im Westen, Norden und Süden an. Anbindungen an den Verkehr sollen über die Straße der Einheit geschaffen werden. Geplant seien nach derzeitigem Stand 47 Wohneinheiten beziehungsweise Wohngrundstücke. Angestrebt werden laut Beschlussantrag aus der Stadtverwaltung Einfamilienhäuser. Durch die Lage der neuen Siedlung an der Bahnstrecke würden sich besondere Anforderungen an den Emissionsschutz ergeben.

Weiter heißt es in der Beschlussvorlage, dass sie die Vorhabenträgerin verpflichte, sich durch städtebauliche Verträge zur Übernahme der Kosten der Planung sowie weiterer Folgekosten bereit zu erklären. So zum Beispiel der Erschließungskosten oder Kosten für den naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) nimmt die Pläne interessiert zur Kenntnis, wie er am Montag auf MAZ-Nachfrage erklärte. Er sagt, dass es sich dort um eine Fläche handele, die teilweise der Stadt Kremmen gehöre und teilweise in Privatbesitz sei. Er würde es vorziehen, dass die Stadt Kremmen ihre eigene Flächen selbst entwickeln würde. Als Beispiel nennt der Ortsvorsteher die Grundstücke am Fontaneweg, die von der Kremmener Wohnungsbaugesellschaft entwickelt worden seien. „Das wäre im Interesse der eigenen Bevölkerung“, so Eckhard Koop weiter.

„Wir als Stadt können das nicht leisten“, stellte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) auf Nachfrage klar. Woba und Bauamt seien personell nicht so besetzt, dass das neben den anderen großen Projekten leistbar wäre.

Zudem befürchtet Eckhard Koop, dass die Grundstücke, die dort entstehen sollen, sehr kleinteilig sein könnten. Er verweist auf die Wohngebiete am Aderluch in Oranienburg und nahe des Schäferweges in Vehlefanz, die sehr dicht bebaut sind. Zudem würden dort die Grundstücke in der Regel bereits mit Häusern bebaut. „Ich fände eine individuelle Bebauung besser.“ So sei es beispielsweise an der Ziegelei geschehen.

Eine solche extreme Enge sei in Kremmen nicht zu befürchten, sagte Sebastian Busse dazu. Es gebe die Vorgabe, dass die Grundstücke nicht unter 500 Quadratmeter groß sein sollen. Sie hätten eine Größe zwischen 500 und 650 Quadratmetern.

Wann die Häuser, die in den Rhingärten entstehen sollen, bezogen werden können, hängt davon ab, wie schnell Entscheidungen fallen und wie lange es dauert, den Bebauungsplan zu bearbeiten. Der Bürgermeister rechnet damit, dass 2024 die ersten Häuser dort bezogen werden könnten.

Momentan ist unklar, wo in der Kremmener Kernstadt weitere größere Wohngebiete entstehen könnten. Zwischenzeitlich war von einem möglichen neuen Wohngebiet auf dem Feld in Orion – auf der anderen Seite der Landesstraße 170 – die Rede. „Dafür gibt es aber noch keine Genehmigung vom Land“, so der Ortsvorsteher. „In Orion sind mir keine Bewegungen bekannt“, erklärt hingegen Bürgermeister Sebastian Busse.

Gebaut werde aber dennoch auch an anderen Stellen im Stadtgebiet. So könnten am Löwenberger Weg im Ortsteil Sommerfeld fünf weitere Einfamilienhäuser entstehen. Am Seeweg in Kremmen sind neun weitere Häuser in Planung.

Das Thema wird am Mittwoch, 9. Juni, um 19 Uhr in der Sitzung des Kremmener Bauausschusses im Alten Dorfkrug in Staffelde besprochen.

Von Robert Tiesler