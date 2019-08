Oberhavel

Der Wahlkampf ist in vollem Gange, am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt. Die MAZ wird alle Kandidaten der Oberhaveler Wahlkreise in den kommenden Tagen vorstellen. Den Anfang machen die Bewerber des Wahlkreises 7, der Oberkrämer, Velten, Hennigsdorf, Kremmen und das Löwenberger Land umfasst. Sieben Kandidaten wollen in den Potsdamer Landtag.

Andreas Noack tritt für die Sozialdemokraten an. Er ist in Velten zu Hause. Quelle: Partei

Andreas Noack ( SPD)

Alter: 53

Wohnort: Velten

Beruf: Stahlwerker, Technischer

Fachwirt, Versicherungsfachmann

Darum trete ich an: In Brandenburg fehlen erfahrene Kommunalpolitiker, die Land und Leute kennen, in der Berufspolitik. Ich als Selbstständiger kann meine Erfahrung mit einbringen, um meinen Kindern ein lebenswertes, ein interessantes, ein vielfältiges, ein gerechtes Brandenburg zu bieten.

Frank Bommert tritt für die Christdemokraten an. Er wohnt in Kremmen. Quelle: Partei

Frank Bommert ( CDU)

Alter: 58 Jahre

Wohnort: Kremmen

Beruf: Metallbauer, selbstständig

Darum trete ich an: Ich möchte mich weiter für den Landkreis in Potsdam einsetzen, schwerpunktmäßig für den weiteren Ausbau der Infrastruktur Straßen, Schiene, Breitband- und Mobilfunk; Mittelstands- und Handwerkspolitik weiter unterstützen und stärken und die Fachkräftesicherung als zentrales Thema setzen.

Clemens Rostock tritt für die Bündnisgrünen an. Sein Lebensmittelpunkt liegt in Hennigsdorf. Quelle: Partei

Clemens Rostock ( Bündnis 90/Die Grünen)

Alter: 35

Wohnort: Hennigsdorf

Beruf: Volkswirt und Regionalwissenschaftler

Darum trete ich an: Ich kandidiere für den Landtag, weil ich drei Kinder habe und etwas für deren Zukunft tun möchte. Ich möchte den Braunkohleausstieg vollziehen, die Massentierhaltung zurückdrängen und den Ökolandbau voranbringen und für einen deutlichen Ausbau von Bus und Bahn kämpfen (z.B. S-Bahn Ausbau nach Velten, Taktverdichtung Prignitz-Express und deutlich bessere Busverbindungen). Schließlich sind mir der Kampf gegen Kinderarmut und die Erleichterung von Bürger- und Volksbegehren Herzensanliegen.

Marco Pavlik tritt für Die Linke an, nachdem er die SPD verließ. Er wohnt in Mühlenbeck. Quelle: DiG Thomas Klaeber

Marco Pavlik (Linke)

Alter: 51

Wohnort: Mühlenbecker Land

Beruf: Mechaniker für medizinische Geräte und Verdi-Gewerkschaftssekretär

Darum tritt er an: Ich kandidiere, weil ich möchte, dass alle Menschen in Brandenburg gut wohnen und sich ihre Miete leisten können. Ich stehe für eine Verkehrswende, also dass die Bahn öfter und pünktlicher fährt, mehr Fahrräder mitgenommen werden können, Strecke reaktiviert und ausgebaut werden und der Bus öfter fährt, auch in die kleineren Orte. Mehr gute und sichere Radwege im ganzen Land, ausreichende P+R Plätze und Fahrradgaragen an Bahnhöfen. Nahverkehr soll künftig fahrscheinlos sein. Güterverkehr gehört in erster Linie auf die Schiene!

Dietmar Buchberger tritt für die Alternative für Deutschland an. Er ist in Hennigsdorf zu Hause. Quelle: Partei

Dietmar Buchberger ( AfD)

Alter: 62 Jahre

Wohnort: Hennigsdorf

Beruf: Arzt

Jürgen Kurth tritt für die Wählergruppe BVB/Freie Wähler an. Er wohnt in Sommerfeld. Quelle: BVB/Freie Wähler

Jürgen Kurth ( BVB/ Freie Wähler)

Alter: 69

Wohnort: Sommerfeld

Beruf: Diplom-Ingenieur

Darum tritt er an: Unter anderem will er die Regionalfahrpläne der Bahn bedarfsorientiert und die Taktung gemäß Pendlerbedarf einrichten, um Pendler vom Auto auf die Schiene zu bringen. Die Bereitstellung von Landesfördermitteln besonders für die Landwirtschaft solle zeitig im Jahr erfolgen. Er will unter anderem auch die bessere Instandhaltung von Landesstraßen, Breitbandausbau in dünn besiedelten Gebieten oder die forcierte Einrichtung von Gesundheitszentren gegen den Ärztemangel im ländlichen Raum erreichen.

Ole Gawande tritt für die Freien Demokraten an. Er wohnt in Velten. Quelle: Sascha Funke

Ole Gawande ( FDP)

Alter: 20

Wohnort: Velten

Beruf: freiberufliche Tätigkeit

Darum trete ich an: Ich möchte in diesem Land etwas verändern. Die Möglichkeiten sind zur Zeit perfekt, sie müssen nur genutzt werden. Ich möchte eine neue Brandenburger Politik für die Bürger, welche die Rechte schützt und die Freiheiten erhält.

In den nächsten Tagen folgen die Kandidaten für die übrigen Wahlkreise: 8 – Oberhavel II ( Birkenwerder, Glienicke/Nordbahn, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land), 9 – Oberhavel III ( Leegebruch, Liebenwalde, Oranienburg) sowie 10 – Uckermark III/ Oberhavel IV (Boitzenburger Land, Fürstenberg/ Havel, Gransee und Gemeinden, Lychen, Templin, Zehdenick).

Von Marco Paetzel