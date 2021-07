Demo am Kremmener See: Die Menschen wollen wieder baden

Kremmen

Die Menschen in Kremmen wollen wieder baden gehen – im Kremmener See. Weil das momentan nicht möglich ist, versammelten sich am Freitagabend auf dem Parkplatz vor der Seelodge etwa viele Menschen. Die Polizei vor Ort zählte 150, eigene Zählungen ergaben etwa 100 Leute.

Hintergrund ist ein Streit zwischen dem Betreiber der Seelodge, Robert Baumgart und der Stadtverwaltung von Kremmen. Konkret geht es um den Umstand, dass für die Badewiese und den See Rettungsschwimmer benötigt werden. Denn Betreiber Baumgart würde bei einem Unfall am See haftbar gemacht werden. Nun geht es darum, wer die Rettungsschwimmer zahlt oder ob die Stadt Kremmen die Verantwortung für die Badewiese übernehmen könnte. Entsprechende Gespräche sind bislang offenbar ohne Ergebnis geblieben – stattdessen gibt es gegenseitige Vorwürfe, und inzwischen hatte die Stadt Kremmen den Parkplatz der Seelodge für die Öffentlichkeit gesperrt.

Demo am Kremmener See. Quelle: Robert Roeske

Angemeldet haben die Demonstration der Kremmener Andreas Brunner und der Stadtverordnete und Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB), der nach eigenen Angaben auch bei einem der Gespräche dabei gewesen war.

Andreas Brunner erinnerte bei der Kundgebung daran, dass die vorherigen Erbbaupächter das Baden immer zugelassen hätten und es nur beim aktuellen Betreiber diese Probleme gebe. Die rechtliche Situation, auf die Betreiber Robert Baumgart in einer Stellungnahme hingewiesen hatte, war zunächst in seiner Rede kein Thema. Laut Brunner habe sich die Stadt 2020 an den Kosten für die Rettungsschwimmer beteiligt – was Baumgart bestritt. „Die Kinder der Stadt können nicht täglich nach Beetz fahren“, so Andreas Brunner weiter. Die Bürger der Stadt hätten in dieser Situation nur Nachteile. Er forderte einen runden Tisch, zu dem beide Parteien eingeladen werden sollen.

Er wolle eine geregelte Badezeit am See erreichen, sagte Eckhard Koop. Das Angebot des Betreibers, dass die Stadt die Verantwortung für die Badestelle übernehmen könne, bezeichnete er als das „Hinwerfen eines Knochens“, weniger als ernstes Angebot. Die Bewohner würden sich allgemeinen und regelmäßigen Zutritt zum See wünschen.

Der Sommerfelder CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert sagte, dass der Seelodge-Betreiber durch den übernommenen Erbbaupachtvertrag erst mal im Recht sei. „An dieser Stelle muss sich die Stadt auch drehen.“

Ralf Wunderlich, Kreisgeschäftsführer der Linken in Oberhavel, sagte: „Ich bin eher sauer auf die Stadtverwaltung, die es hat so weit kommen lassen.“

Für Andreas Brunner war diese Demo „sehr erfolgreich“. Wenn sich nichts ändere, würden weitere Demos folgen, sagte er.

Von Robert Tiesler