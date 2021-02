Denkmalschutz und Sicherheit: Auf Lösungssuche für den Beetzer Hort

Beetz

Die obere Etage des alten Hortgebäudes auf dem Gelände der Beetzer Grundschule bleibt gesperrt – und das jetzt schon seit 2019. Die Begründung des Ministeriums war, dass die Fluchtwege nicht mehr den Normen entsprechen würden. Konkret geht es um die beiden Treppen. Innerhalb des ehemaligen Gutshaus ist die Wendeltreppe zu schmal. Statt der erforderlichen 1,20 Meter Breite hat diese nur 80 Zentimeter. Die Gelände seien zudem zu tief. Auch die Außentreppe seien nicht normgerecht.

Seitdem herrscht Unklarheit, was aus den Räumen werden soll und wie in Sachen Platzknappheit in der Grundschule und im Hort in Beetz Abhilfe geschaffen werden soll. Wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) auf MAZ-Nachfrage sagte, habe es vor zwei Wochen eine Begehung der Räume gegeben. Daran haben Vertreter der Stadt, der Schule, des Hortes und der Behörden teilgenommen. „Das Hauptproblem ist die Wendeltreppe“, so der Bürgermeister. „Die Außentreppe war nie so genehmigt“, ergänzte er. Diese sei nicht so gebaut wie in der Baugenehmigung vermerkt.

Was also tun? Denn das Gebäude ist denkmalgeschützt. „Arbeits- und Denkmalschutz stehen sich gegenüber, deshalb ist es gut, dass alle mal da waren.“ Es gebe einen „kleinen Ansatz“ dafür, die Räume zu ertüchtigen. Das müsse ein Planungsbüro erarbeiten – mit einer entsprechenden Kostenplanung. Die könnte im April vorliegen.

Zudem erinnerte Sebastian Busse daran, dass es zudem eine Machbarkeitsstudie für einen Anbau an die Grundschule gebe. Die Chance auf Fördermittel stehe gut. Unklar sei aber, wann so ein Vorhaben umgesetzt werden könnte. „Klar ist, wir müssen was machen. Ob die oberen Räume ausreichen, ist auch ein Fragezeichen.“ Es sei auch denkbar, die obere Etage als Hausmeisterwohnung einzurichten oder anderweitig zu vermieten.

Hortleiter Wulf Hein war bei der Begehung ebenfalls dabei. Er erhofft sich, dass die oberen Räume „problemlos ertüchtigt“ werden könnten, sagte er am Montag. Ob das aber so einfach machbar sei, könne er nicht einschätzen. „Die Verantwortlichen müssen sich da untereinander einigen.“ Normalerweise besuchen etwa 100 Kinder den Beetzer Hort, während der Schulschließung waren es etwa 35. Wegen der geschlossenen Räume oberhalb der Wendeltreppe musste eine Zwischenlösung geschaffen werden. „Wir haben gemeinsam mit der Schule ein Raumnutzungskonzept ausgearbeitet“, erklärte Wulf Hein. Der Hort könne Schulräume nutzen. Außerdem gebe es sogenannte Funktionsecken: zum Beispiel eine Lego-Ecke oder eine Bücher-Ecke. In der Coronazeit könne das aber so nicht umgesetzt werden.

„Die Räume werden gebraucht“, meint Peter Winkler (SPD), der Ortsvorsteher von Beetz. Er selbst ist 1961 auf dem Gelände eingeschult worden. „Ich habe für vieles Verständnis“, sagte er am Montag, „aber mit einem Ruck zu sagen, das geht jetzt nicht mehr, weil mehr Menschen da runtergehen, halte ich für übertrieben.“ Er geht davon aus, dass auf dem Gelände viel investiert werden müsse. Ein bisschen enttäuscht ist er, dass er als Ortsvorsteher nicht zur Begehung eingeladen worden sei.

