Wie es aussieht, wird Peter Winkler (SPD) Ortsvorsteher von Beetz bleiben. Der neue Ortsbeirat wird im Juni die Wahl durchführen. Aber Peter Winkler möchte sich zunächst für das Vertrauen in den vergangenen fünf Jahren bedanken.

„In den letzten fünf Jahren habe ich versucht, meinen Heimatort nicht sich selbst zu überlassen“, sagt er. „Meine Absicht bestand darin, zu helfen wo ich es angebracht fand, Menschen mit Sorgen zu ermutigen, sich helfen zu lassen und Probleme zu beseitigen, soweit es in meiner Macht stand.“ Er müsse anerkennen, dass das nicht immer einfach sei. Es lasse sich kein 100- prozentiges Erfolgserlebnis nachweisen. Dennoch sei viel gelungen. Es mache Freude, in einem Ort wie Beetz zu leben, so Winkler weiter.

Peter Winkler (SPD), Ortsvorsteher von Beetz. Quelle: Robert Tiesler

„Hier wohnen Menschen die oftmals gleiche Interessen vertreten. Wenn es gilt. mit anzupacken, sind sie dabei. Um so mehr Unterstützung einem entgegen gebracht wird, um so leichter ist das Ehrenamt eines Ortsvorstehers zu bekleiden.“ Er dürfe sagen: „Oft war es sehr leicht!“

Peter Winkler ruft die Beetzer auf, die Leute aus dem Ortsbeirat zu unterstützen. „Wir leben hier in einer herrlichen Gegend, und hier leben nette Menschen, es ist also vergleichbar mit dem Leben in einer Familie, man versucht es sich so schön wie möglich zu machen um sich wohl zu fühlen.“ Es sei gemeinsam möglich, Gewolltes zu schaffen.

Peter Winkler dankt den Leuten von der Beetzer Grundschule, den Vereinen, die Gewerbetreibenden, Senioren, der Feuerwehr, der Kita und allen Beetzern, die sich engagieren.

