Der Mann mit dem Feuerwehr-Gen

Im Herbst 2019 war wieder so ein Tag. Am Abend heulte die Sirene in Staffelde. Erhard Przywara – ein Feuerwehr-Methusalem im Dorf – saß zu der Zeit in gemütlicher Geburtstagsrunde bei seinem Sohn Sven. Kaum hatte der unmissverständliche Ton sein Ohr erreicht, sprang er auf. Jacke übergeworfen, rauf aufs Fahrrad. Der Wind blies ihm ins Gesicht. Nichts wie hin zum Feuerwehrdepot. Die Pflicht rief schließlich. Alle anderen Gäste blieben zurück. Auch seine beiden Söhne, die ebenfalls zur Ortswehr gehören. Ein paar Minuten später stand er wieder in der Tür. Stinksauer. „Die sind ohne mich gefahren“, sagte er entsetzt. Sein Gesichtsausdruck: frostig! Es wurmte ihn, dass er nicht dabei sein konnte. Er, der immer da ist, wenn die Farbe Rot im Spiel ist. Wenn es um Brandschutz geht. Ums Retten. Ums Bergen. Feuerwehr und Erhard Przywara – ein Verbund fürs Leben. Heute wird der Staffelder 70 Jahre alt.

Erhard Przywara zum 75. Geburtstag der Feuerwehr im Jahre 2003. Quelle: MAZ

Schon früh stellvertretender Ortswehrleiter

Erhard Przywara gehört zur Feuerwehr wie das Tanklöschfahrzeug, die Sirene oder das Blaulicht. Bereits 1968 setzte er zum ersten Mal den Feuerwehrhelm auf, damals noch in Berlin, wenige Jahre später, 1974, streifte er sich die Schutzkleidung in Staffelde über. Da wurde er mit seiner Frau, die ohnehin aus Staffelde stammte, sesshaft. Und die Feuerwehr gehörte quasi mit zur Familie. Schon ein Jahr später avancierte er zum stellvertretenden Ortschef der „FFw“. Das war nur der Anfang seiner Funktionärslaufbahn in der Feuerwehr. Wehrführer von Staffelde von 1997 bis 2005 – im Jahr 2000 kam Groß-Ziethen dazu – oder stellvertretender Stadtwehrführer von Kremmen (1999 bis 2005) sind nur zwei der vielen administrativen Aufgaben, die der Staffelder übernahm.

Ganz entspannt mal fernab von Uniform und Löschfahrzeug. Quelle: privat

Der „Gruppen-Opa“, der Späße macht

„Er ist ein ganz verlässlicher Mensch“, sagt Erika Hornemann. Sie war und ist bei der Feuerwehr von Anfang an eine sehr gute Wegbegleiterin von Erhard Przywara. „Er war immer da und ist immer da“, erinnert sie sich an sein Engagement, das sich auch auf die Aufgabe des Löschgruppenführers bezieht. „Er fährt ja heute noch mit dem Löschzug 3 ( Staffelde/Groß-Ziethen/Flatow) zu den Einsätzen hinaus, gibt auch Anweisungen, wenn es nötig ist. Von seinen Mitstreitern wird er längst liebevoll „Gruppen-Opa“ genannt. Einer, der gute Laune verbreite, seine Späße mache und anpacke. „Als Handwerker sieht der Elektriker immer, wo etwas zu tun ist – und macht es.“

Lang, lang ist es her... Quelle: privat

„Er hat ein großes Fachwissen“

Als einen „angenehmen Typen, der klar seine Meinung sagt“, beschreibt ihn der langjährige Stadtbrandmeister von Kremmen, Gerd Lerche. Er habe mit Erhard Przywara schon eng zusammengearbeitet, als der noch Ortswehrführer war. „Und ich habe das gern gemacht. Mit Erhard kann man sehr gut zusammenarbeiten. Er hat ein großes Fachwissen. Das brachte er ein“, so Gerd Lerche. Durch seine genaue Arbeitsweise im Beruf habe er auch bei der Feuerwehr sehr korrekt agiert, manchmal sogar pedantisch. Und er sei ein streitbarer Mensch. „Er weiß immer, wovon er spricht, ist oft sehr direkt.“ In die Zeit des jetzt 70-Jährigen, der in Fehrbellin zur Schule gegangen war, fällt auch der Bau der neuen Feuerwehrwache in Staffelde, den er maßgeblich mit umsetzte. Dafür war lange gekämpft worden. Dauereinsatz ist auch bei der Gewinnung von Nachwuchs erforderlich. Seine beiden Söhne Sven und Rolf taten es ihrem Vater gleich und sind aktive Feuerwehrmitglieder in Staffelde.

Die Angeltouren nach Norwegen sind längst ein Muss. Quelle: privat

Zum Angeln nach Norwegen

Seit einigen Jahren nimmt sich der Oberbrandmeister immer mal eine Auszeit von der Feuerwehr; wenn er sich zum Angeln auf den Weg nach Norwegen macht. Mal fährt er mit Bekannten, auch mit Sohn Rolf verbrachte er tagelang an und auf den fischreichen Gewässern. Da kann er richtig abschalten. Zu Hause angeln – das ist nicht sein Ding.

Söhne sind stolz auf ihren Vater

Dafür habe der Brandschutz im Leben von Erhard Przywara einen ganz hohen Stellenwert. „Er blühte bei dieser Aufgabe schon immer auf. Er machte Aus- und Fortbildungen, um auf dem aktuellsten Stand zu sein. Das kostete alles viel Zeit. Die hat er sich freigeschaufelt“, sagt sein Sohn Sven. Beide Söhne sind stolz auf ihren Papa. Er habe sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter (1992) quasi allein großgezogen. Sie hätten jeder einen guten Beruf, stünden mit beiden Beinen fest im Leben. „Wahrscheinlich sagt man das viel zu selten: Aber wir sind ihm sehr dankbar dafür.“

Hier sah die Ausrüstung noch anders aus. Quelle: privat

Die Staffelder Feuerwehrleute haben derweil eine Idee, wie sie so ein Malheur wie das vom Herbst 2019 verhindern können. Damit Erhard Przywara keinen Einsatz mehr verpasst, solle – so scherzen die Kameraden öfter ganz gern – am Fahrzeug immer der Tritt ausgeklappt werden, „damit der alte Mann doch noch mitkommt“.

Von Stefan Blumberg