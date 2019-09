Kremmen

Er gilt als Deutschlands bester Gitarrist. Jimmy Gee kommt mit seinem Akustikprogramm ins Kremmener Theater „Tiefste Provinz“. Meist steht er mit seiner Rockband auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Quer durch Deutschland, aber auch in umliegenden Landen wie Polen ist er unterwegs. Doch ab und zu zieht’s Jimmy Gee auch zu den leiseren Tönen – wie am Sonnabend, 28. September, wenn er ab 19.30 Uhr mit seinem Acoustic-Special im Scheunenviertel zu Gast ist.

Schon mehrmals gab der Ausnahmegitarrist ein Konzert in Kremmen – und sowohl das Publikum als auch das Team des Theaters „Tiefste Provinz“ waren überrascht, „was für ein guter Entertainer doch auch noch in diesem Mann steckt“, hieß es nach einem der Konzerte 2016. Der in Rostock geborene Wahlberliner Jimmy Gee gilt als Gitarrenvirtuose seiner Zeit. Egal ob Sechs-, Sieben- oder Zwölfsaiter – kaum ein anderer beherrsche sein Instrument so sehr wie er, so die Kritik über den Musiker. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Infos und Tickets auf www.tiefste-provinz.de.

Von MAZonline