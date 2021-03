Der erste Spargel aus Kremmen ist in Sicht

Spargel

Ob als Beilage mit brauner Butter oder Sauce Hollandaise, in Schinken gerollt oder als Suppe: Viele sehnen den Start der jährlichen Spargelsaison herbei, so auch Malte Voigts, Betreiber des Kremmener Spargelhofes. Seit 2008 wird dort das Gemüse angebaut, anfangs auf einer Fläche von 40 Hektar. „Heute sind wir bei 200 Hektar Spargelfläche und 35 Hektar für Heidelbeeren“, verrät er. Und die Prognosen für die Liebhaber des „weißen Goldes“ stehen gut: „Ich verspreche, zu Ostern gibt es Spargel“, so Voigts. Er vermutet, dass die ersten Stangen zwischen dem 25. und 30. März gestochen werden können.

Sonne ist Voraussetzung

„Voraussetzung ist, dass die Sonne scheint“, so der Spargelhof-Betreiber. Dann könne der Boden so erwärmt werden, dass der Spargel die Köpfe aus dem Boden steckt. Vor einigen Tagen habe es bereits einmal solch gute Bedingungen gegeben. „Aber wenn es zu kalt ist, wächst er keinen Millimeter.“ Priorität habe dann der Hofladen, damit Spargel-Liebhaber dort einkaufen können. „Wenn es die Ernte dann zulässt, werden wir auch wieder gastronomisch Spargel anbieten“, so Voigts. Ob als Drive-In oder in der Außengastronomie sei von den dann gültigen Bestimmungen abhängig. Die Preise des Vorjahres können außerdem gehalten werden.

Auch sein Lieblingsrezept verrät Malte Voigts: „Schnitzel mit Spargel und Sauce Hollandaise, der Klassiker“, schmunzelt er. „Wenn ich mal Muße und Zeit habe, auch gern panierter Spargel. Dazu einfach den Spargel mit Schinken umwickeln, wie ein Schnitzel in Mehl, Ei und Semmelbrösel panieren und dann in die Bratpfanne.“

Von Stefanie Fechner