Da ist Ausdauer gefragt: 14 Leute im Alter zwischen zwölf und 60 Jahren arbeiten momentan in Kremmen daran, dass sie ihr Sportabzeichen bekommen. Organisiert hat die Aktion Manuela Piesche vom Fitnessstudio „Die Acht“ in der Berliner Straße in Kremmen.

„Es geht darum, sich selber ein Ziel zu setzen“, sagte sie. „Zu gucken, was und wie viel man so schafft, wie viel Kraft man hat.“ Dabei sei es gut und wichtig, in Gemeinschaft Sport zu treiben, sich gegenseitig anzuspornen. „Ein kleiner Nebeneffekt ist, dass manche Krankenkassen das auch belohnen.“ Einmal im Jahr will sie Sportabzeichen-Aktion künftig anbieten.

Es geht sportlich zu! Quelle: Robert Roeske

„Wir haben dieses Jahr noch vor der Coronapause damit angefangen“, erzählte Manuela Piesche. Dann sei ein paar Wochen Pause gewesen, wegen der Coronakrise musste auch das Fitnessstudio geschlossen bleiben. Inzwischen ist es wieder geöffnet. „Viele haben sich gefreut, andere habe ich erinnert.“

Am Freitag ging es auf dem Kremmener Sportplatz um die Ausdauer. Laufen und Nordic Walking standen unter anderem auf dem Programm. Um das Deutsche Sportabzeichen zu bekommen, stehen verschiedene Disziplinen zur Auswahl. Darunter sind ein 3000-Meter-Lauf oder auch ein zehn-Kilometer-Lauf. Beim Schwimmen geht es darum, sich 15 Minuten lang über Wasser zu halten oder bestimmte Längen in bestimmten Zeiten zu schaffen.

Manuela Piesche. Quelle: Robert Roeske

Am 15. Juli geht es um Kraft, Schnelligkeit und Koordination, kündigte Manuela Piesche an.

Von Robert Tiesler