Die Kinder der beiden 3. Klassen der Kremmener Goethe-Grundschule haben jetzt eigene Container. Am Montagmorgen haben sie die beiden neuen Klassenräume bezogen. Die Container stehen am Rand des Schulgeländes neben der Stadtparkhalle.

Schulleiterin Annette Borchert begrüßte die Kinder in den neuen Räumen und erzählte, dass sie Container ja vielleicht schon in Häfen und auf Zügen gesehen haben. „Heute zieht hier eine ganz besondere Fracht ein“, sagte sie mit einem Schmunzeln. Die Container werde in den nächsten drei Jahren das neue schulische Zuhause der Kinder sein. „Ihr zieht jetzt ein bisschen weg von uns“, sagte sie außerdem. Allerdings werde sie trotzdem immer ein Auge auf die Kinder werfen. In den vergangenen Wochen waren wegen der Raumknappheit in der Goetheschule auch die Fachräume als Klassenräume genutzt worden. Annette Borchert dankte auch der Stadt Kremmen für Umsetzung der Containeranschaffung.

Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) wollte dann von den Kindern wissen, ob sie sich denn auf die neuen Räume freuen würden. Als Antwort kam ein freudiges „Jaaa!“ Die Stadt Kremmen gebe für den Container in den nächsten drei Jahren 360.000 Euro aus. „Sie sind weiß, und sie sollen auch weiß bleiben. Sie gehören uns nicht, wir haben sie für drei Jahre gemietet.“

Weil es ein Problem mit den Planern gegeben habe – statt neuer Container wurden gebrauchte angeliefert – habe sich der Bezug der neuen Räume ein wenig verzögert. Man habe „minimal“, so Busse, mit dem Preis runtergehen können. Im Juli 2021 soll der Containerbau eine zweite Etage bekommen, in der dann zwei weitere Klassen ab dem Schuljahr 2021/22 unterrichtet werden sollen. Das Treppenhaus in der Mitte des jetzigen Baus ist schon zu sehen.

Die 3a besteht aus 23 Kindern, die 3b aus 21 Kindern. Die Räume sind je 56 Quadratmeter groß, Tische und Stühle sind neu. Sebastian Busse geht davon aus, dass die Lernbedingungen dort nun optimal seien, und die Fachräume stünden nun auch wieder allen Kindern zur Verfügung.

Die Kindern, die nun in den Containern lernen, haben am Montagmorgen ihre Türschilder mitgebracht, auch dieselbe Hausordnung wie im Haupthaus werde dort gelten, sagte Schulleiterin Annette Borchert. „Wenn das Licht an ist, steht ihr unter Beobachtung.“

Der Raumbedarf an der Goetheschule werde wohl weiter wachsen. „Der Bedarf, den wir errechnet haben, ist der, der sich aus den jetzigen Zahlen ergibt“, so Annette Borchert weiter. Auch der Bürgermeister geht davon aus, dass sich Kremmen in den nächsten zehn Jahren weiterentwickeln werde – auch was die Einwohnerzahlen angeht. Die Grundschule hat derzeit 260 Kindern, auf die Oberschule gehen 200 Jugendliche.

Sebastian Hoffe hofft, dass noch bis zum Ende des Jahres die Planung für den Anbau vorliegt, der an der Ecke Ruppiner Chaussee/Straße der Einheit entstehen soll. „Wir wollen sehen, dass wir dafür Fördermittel bekommen“, so Busse weiter, und er hoffe auch auf Unterstützung des Landkreises, da ja auch für die Oberschule gebaut werde. Etwa 3,5 Millionen Euro könnte der Anbau schätzungsweise kosten.

