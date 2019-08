Kremmen

Die Feuerwehr in Kremmen war am Dienstag in Aktion. Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges I und III waren zu Gast an der Goethe-Grundschule

Die Kinder erhielten einen umfangreichen Einblick in die technische Ausrüstung im Rahmen der Starterwoche.

Von MAZonline