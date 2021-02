Kremmen

In Kremmen kann wieder der Storch hautnah beobachtet werden. Die Storchenkamera auf dem Schornstein an der Feuerwache in der Straße der Einheit ist wieder online. Das teilte Enrico Schwanger, der IT-Techniker der Stadt Kremmen, am Dienstag mit.

Der „frühe Vogel“ in der Kremmener Dammstraße hat bereits am vergangenen Wochenende sein Nest bezogen, und so dürfte es wohl auch nicht mehr lange dauern, bis auch die anderen Horste im Stadtgebiet wieder mit Leben gefüllt werden.

Offenbar hat er auch schon mal bei der Feuerwehr vorbei geschaut und geprüft, ob die „Vormieter“ etwas Brauchbares hinterlassen haben. Das Beweisfoto steht ganz oben.

Wer den Horst im Blick behalten möchte, kann dies auf dieser Internetseite tun.

Von MAZonline