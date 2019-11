Einen Schreck am Abend erlebten Hausbesitzer am Montag in Kremmen. Sie mussten feststellen dass unbekannte Täter versucht hatten, das Schlafzimmerfenster und die Eingangstür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Bewohner hatten die Täter offenbar gestört, so dass diese vom Tatort flüchteten.