Kremmen

Unbekannte brachen auf einer Brückenbaustelle an der A24 bei Kremmen in Richtung Hamburg in einen Baucontainer ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Meter Kabel, Kranscheinwerfer und etwa 600 Liter Dieselkraftstoff.

Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 9000 Euro geschätzt. Am Donnerstag um 8.15 Uhr wurde der Einbruch festgestellt.

Von MAZonline