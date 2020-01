Kremmen

Erheblichen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Montag (13. Januar) in Kremmen in einen BMW X5 einbrachen. Dabei beschädigten die Täter zunächst die Scheibe der Fahrertür des SUVs, der in der Ruppiner Chaussee abgestellt worden war, und verschafften sich anschließend darüber Zugang ins Innere des Fahrzeugs.

Aus dem entwendeten sie schließlich die Mittelkonsole, einen Kindersitz sowie einen Kinderwagen. Insgesamt verursachten sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten bei ihrer Untersuchung des Wagens auf Spuren der Täter unter anderem DNA-Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline