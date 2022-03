Diskussion auf dem Feld und im Ortsbeirat: Viele Fragen zur Groß-Ziethener Solaranlage

Groß-Ziethen

Momentan sind auf dem Feld nördlich von Groß-Ziethen nur Maisstoppel zu sehen. Dort, wo sich jetzt eine Ackerfläche befindet, könnte in den nächsten Jahren ein Solarfeld entstehen. Bevor das Thema im Ortsbeirat diskutiert werden sollte, standen Investor Achim Gebel von der CleanSource Energy GmbH in Berlin und Malte Voigts, Geschäftsführer des Spargelhofes und damit Besitzer der Fläche, auf dem Feld für Fragen bereit.

Seit der Diskussion im Kremmener Bauausschuss seien einige Anpassungen vorgenommen worden, so Malte Voigts. So soll die Solarfläche nur noch 60 Hektar groß werden, und der Abstand zur Siedlung in Groß-Ziethen solle nun rund 410 Meter betragen. „Wir haben versucht, die Gespräche aus dem Bauausschuss aufzunehmen und entsprechend zu reagieren.“

Achim Gebel zeigte, wie so ein Solarfeld aussehen könnte. Quelle: Enrico Kugler

Der Ortsbeirat fand aufgrund des großen Interesses diesmal im Rosenhaus neben dem Schloss statt. Der Raum war am Donnerstagabend voller Menschen. „Die Gemütslage ist teilweise hochgekocht“, sagte Ortsvorsteherin Astrid Braun. Sie legte wert auf die Feststellung, dass an diesem Abend keine Entscheidung über das Projekt fallen sollte – wie auch im Bauausschuss sollte informiert und diskutiert werden.

Investor Achim Gebel sagte über die Energiegewinnung mit Solarstrom: „Es ist ruhig, es ist still.“ Die Fläche sei dann keine Ackerfläche mehr, aber unter den Modulen „entwickelt sich eine Wiesenstruktur mit Insekten, Pflanzen und Vögeln.“ Die Fläche sei ideal, vorn sei sie durch einen Wald abgegrenzt, rechts und links würden Hecken stehen, nur zum Ort hin gebe es eine offene Flanke. Aber es solle für einen Sichtschutz gesorgt werden.

Achim Gebel zeigte Katy Lühder die Ausmaße des Feldes. Quelle: Enrico Kugler

Die Groß-Ziethener hatten am Donnerstag viele Fragen und brachten ihre Sorgen zum Ausdruck – teilweise auch ihre völlige Ablehnung. „Zu groß, zu nah“, sagte einer der Zuhörer. Ein Bewohner der Alten Dorfstraße sorgte sich um „unsere schöne Landschaft“ und fragte, was aus den Großvögeln werde, er sei sich sicher, dass sie dort nicht mehr landen würden.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Fläche verhältnismäßig gute Bodenwerte habe, die dann aber nicht mehr zur Verfügung stünden. Ein anderer Bewohner sagte, er sei vor zehn Jahren dort hingezogen, und wenn er jetzt spazieren gehe, sehe er Spargelfolien und bald auch Solarfelder. „Wo soll das hinführen.“ Er sei grundsätzlich für die Solarenergie, aber das müsse doch nicht an der Stelle sein. Eine andere Anwohnerin griff das auf: „Wir wollen doch alle die Atomkraft loswerden“, gerade jetzt, in der momentanen Situation. Sie verstehe die Diskussion nicht.

Treffen auf dem Feld. Quelle: Enrico Kugler

Susanne Biener hatte eine ganze Präsentation dabei – ein Plädoyer gegen die Anlage. „Das wäre für uns der Super-Gau“, sagte sie. Statt Kraniche auf der Fläche gebe es dann die Solaranlagen, das Feld werde „komplett ausgelöscht“, „eine gigantische Industrieanlage“, man solle auf geeigneten Flächen planen. „Das verkraften wir nicht!“

„Wir sind in der Situation, wo wir die Energiewende brauchen“, sagte Bewohnerin Petra Kleinke. Das funktioniere mit Verzicht, nicht mit „immer mehr“. Es würden viele Fragen auftauchen. Sei der Ort noch lebenswert? Sie wünscht sich, dass sich alle an einen Tisch setzen „und es intelligent machen“.

Grundstücksbesitzer Malte Voigts warb unterdessen bei den Groß-Ziethenern um Vertrauen. Ortsvorsteherin Astrid Braun kündigte in der Zusammenkunft zudem an, dass es zu diesem Thema eine Anwohnerbefragung geben wird. Dazu bekommen alle Groß-Ziethener von der Kremmener Stadtverwaltung in den nächsten Wochen Post mit einem entsprechenden Fragebogen.

Von Robert Tiesler