Diskussion um Klubhaus-Zukunft: „Wir kommen nicht voran“

Kremmen

Zum ewigen Thema zur Zukunft des Kremmener Klubhauses fand am Dienstagabend eine gemeinsame Sitzung des Bauausschusses und des Ortsbeirates statt. Es ging darum, zu diskutieren, an welcher Stelle des Grundstückes hinterm Haus ein möglicher Anbau entstehen könnte. „Ziel ist eine Standortfindung“, so Bauamtsleiter Enrico Wießner. Sie solle mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden.

„Es gibt immer noch keine Begründung, warum die vorherigen Vorschläge abgelehnt wurden“, sagte Christoph Brunner (DUB). Es sei unklar, welche Auflagen es gäbe. Es sei eine Zumutung „uns hier wieder einzuladen“, sagte er außerdem. Es würde wieder nichts dabei rauskommen. Für Kritik sorgte, dass erneut niemand von den Denkmalschützern bei der Sitzung dabei sei. Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) erklärte, dass es seitens der Denkmalschützer abgelehnt worden sei, an der Versammlung teilzunehmen. „So lange der Denkmalschutz nicht sagt, was sie von uns erwarten, brauchen wir nicht weitermachen“, sagte Stefanie Gebauer (UWG/LGU). „Wir kommen nicht voran, weil es keine klare Vorgabe gibt, so kommen wir keinen Schritt weiter“, so Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). Seit 2012 werde nun darüber geredet, was möglich sein könnte und was nicht. „Seitdem gibt es nur Menschen, die es torpedieren.“ Aus dem Grund komme man nicht voran.

Immerhin ist das Erdgeschoss mit der Bäckerei Plentz im Klubhaus im Betrieb. Was aus den oberen Etagen wird, bleibt weiterhin unklar. Es besteht der Wunsch, dass die Bibliothek ins Klubhaus oder in einen möglichen Anbau zieht, ein Bürgertreff soll entstehen, für Senioren soll ebenfalls Platz geschaffen werden. Allerdings merkte Katy Lühder von der Klubhaus AG am Dienstagabend an, dass laut der Pläne die Bibliothek im Klubhaus weniger Platz zur Verfügung habe als jetzt.

Sowohl zu den aktuellen Entwürfen, die allerdings nicht im Detail ausgearbeitet sind, als auch zu den Entwürfen des studentischen Wettbewerbes sollen Stellungnahmen des Denkmalschutzes eingeholt werden. Außerdem werden mögliche Nutzer der Räume um Stellungnahmen zu den Plänen gebeten. Fortsetzung folgt.

Von Robert Tiesler