Nachdem Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Freitag mitgeteilt hat, dass es zwischen ihm und Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse kein Gespräch zur Goethe-Oberschule gegeben habe, bei der Busse ihm „die Meinung gesagt“ habe – so teilte er es am Mittwoch im Kremmener Sozialausschuss mit – will Busse nun das persönliche Gespräch mit Weskamp suchen. In der Öffentlichkeit wolle er sich dazu nicht äußern, sagte er am Montag auf Nachfrage.

Die Diskussion über den geplanten Anbau für die Goetheschule geht unterdessen weiter. Eine weitere Diskussion und Infragestellung eines Schulanbaus komme nicht in Frage, schrieb Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer (UWG/LGU) im Facebook-Forum „Wir in Kremmen“. „Die Notwendigkeit ist allein schon durch Grundschule und Hort gegeben.“ Kremmen wolle mit den bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung stehenden Beschlüssen weiter wachsen.

Oberkrämers Linke-Chef Sebastian Wolf hatte dort auch die Idee ins Spiel gebracht, dass Oberkrämer und Kremmen eine gemeinsame Gesamtschule an zwei Standorten betreiben. „Für neue Vorschläge sollte man immer offen sein“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse dazu. Allerdings kenne er keine Zahlen aus Oberkrämer. Klar sei aber, dass von 200 Jugendlichen an der Oberschule die Hälfte aus Kremmen kämen und der größte Teil der zweiten Hälfte aus Oberkrämer und Leegebruch. Den in der Diskussion erhobene Vorwurf, dass die Politik in der Schulfrage Kremmen und Oberkrämer ausgestochen würde, wollte er nicht kommentieren.

Auch kann sich der Bürgermeister nicht erklären, wieso die Goethe-Oberschule oftmals in der Öffentlichkeit immer noch ein eher schlechtes Image habe. Die Schule sei gut aufgestellt, sowohl bezüglich der Raumgestaltung als auch der digitalen Zukunft. „Andere Schulen haben es da schwieriger“, so Busse am Montag.

Von Robert Tiesler