Kremmen

In nur zwanzig Minuten entwendete eine bisher unbekannte Person am Dienstag ein E-Bike in der der Ruppiner Chaussee in Kremmen. Das silberfarbene Fahrrad der Marke Kreidler war angeschlossen vor der dortigen Netto-Filiale abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1900 Euro angegeben. Das E-Bike wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAzonline