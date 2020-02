Ein Jahr nach Videopremiere: Bosse in Kremmen? Busse bleibt dran

Kremmen

„Ich warte auf dich“, sang Bosse vor einem Jahr. Der dazugehörige Videoclip ging am 12. Februar 2019 auf Youtube online und hat inzwischen 1,76 Millionen Klicks. Im dreieinhalbminütigen Clip ist Schauspieler Bjarne Mädel zu sehen, wie er depressiv durch Kremmen stromert, weil er seinen besten Freund vermisst – seinen Hund. Drehorte waren der Wohnblock an der Ruppiner Chaussee, der Spielplatz am Jugendclub, die Stadtparkhalle, die Altstadt und die Fleischerei Hohensee. Regie führte die aus Kremmen stammende Katja Malinowski.

Ein Vierteljahr danach ist der Clip zu „Hallo Hometown“ erschienen, und wieder wurde Kremmen als Drehort ausgewählt. Bosse selbst war nun Hauptdarsteller, die Szenen spielten am Bahnhof in Sommerfeld und an verschiedenen Stellen Kremmens. Der Clip hat bis heute mehr als 900 000 Klicks.

Schon nach dem ersten Musikvideo-Dreh in Kremmen hatte Bürgermeister Sebastian Busse einen Wunsch geäußert: Zum Erntefest ein Bosse-Konzert. Bei den Dreharbeiten in Sommerfeld hatte Sänger Bosse auf die Frage, ob ein Konzert in Kremmen möglich wäre, zur MAZ gesagt: „Er soll mich einfach anrufen.“

Bosse-Konzert in Kremmen ?

Jetzt, ein Jahr danach, also die Nachfrage bei Sebastian Busse, ob er denn schon angerufen hat. „Das wäre schon eine coole Nummer“, so der Bürgermeister am Montag. Er träume auch weiterhin davon. Allerdings habe es bislang keine Möglichkeiten gegeben, an ihn ranzukommen. „Man muss auch sagen, er hat sehr viele Konzerte.“ Da er selbst schon bei einem Bosse-Konzert war, weiß er, dass es da sehr viel Technik gebe. „Das wäre ein großer Aufwand, alleine wegen des Sicherheitskonzeptes.“ Er glaube zudem nicht, dass Bosse das Konzert den Kremmenern spendieren würde, und die Finanzen für das Erntefest seien eh schon knapp. „Aber ich bleibe dran“, so Sebastian Busse weiter. „Die Gelegenheit wird schon noch kommen.“

Von Robert Tiesler