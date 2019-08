Kremmen

Am Dienstagmorgen um 5.10 Uhr stieß ein Triebwagen des Regionalexpress RE 6 mit einem Wildschwein zusammen. Darüber informierte ein Bahn-Sprecher auf MAZ-Anfrage.

Durch den Wildunfall zwischen Dossow und Neuruppin West sei das Fahrzeug so stark beschädigt gewesen, dass es nicht mehr eingesetzt werden konnte und in die Werkstatt musste. Da die Bahn über keine Reserven an diesen Triebwagen besitzt, mussten in Folge vier Züge auf den Linien RE 6 und RE 55 zwischen Wittenberge und Berlin entfallen, auf denen der Triebwagen regulär eingeplant gewesen ist.

Von MAZ-Online