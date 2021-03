Ein Vierteljahrhundert Wohlfühloase in Sommerfeld

Sommerfeld

Ein kleines Gläschen Sekt wird es schon geben, eine rauschende Feier dagegen nicht. Das Hotel und Spa in Sommerfeld feiert am 16. März sein 25-jähriges Bestehen. Seit November sind die Türen des Wellnesshotels für touristische Aktivitäten geschlossen, still und leise ist es dennoch nicht im Hotel. „Wir nutzen die coronabedingte Schließung zu einigen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, es wird überall im Hotel fleißig gewerkelt“, berichtet Inhaberin Claudia Naujokat, die mit ihrem Mann Jan Schröter seit 2007 die Geschicke des Hotels leitet.

Richtfest 1996 in Sommerfeld. Quelle: Privat

An die Anfänge vor 25 Jahren kann sich Naujokat noch genau erinnern, waren es doch ihre Eltern, die das Hotel eröffneten. „Alle waren total euphorisch und aufgeregt. Schließlich wurde quasi auf einer grünen Wiese ein komplett neues Hotel errichtet. Viele haben meine Eltern damals für verrückt erklärt, aber das Hotel wurde sofort gut angenommen.“ Von Beginn an war das Entspannen und Relaxen im Fokus, was mit dem Generationenwechsel 2007 noch deutlich verfeinert wurde, als Claudia Naujokat und Jan Schröter übernahmen. „Wir haben das Konzept neugeschrieben, vor allem den Spabereich neugestaltet. Insgesamt haben wir fast eine Million Euro investiert in die Neu- und Umgestaltung des Hauses“, blickt der 52-jährige Schröter zurück. Das Konzept beinhaltete vor allem zwei Säulen: Spa und Tagungen im Grünen. „80 Prozent der Gäste kommen aus Berlin und Umgebung und genießen einfach unsere Lage“, ergänzt Naujokat.

Ausblick aus dem rund 25 Meter hohen und frisch sanierten Turmzimmer. Quelle: Robert Roeske

Vor allem Naturliebhaber kommen in Sommerfeld auf ihre Kosten. Felder und Wälder laden zu Spaziergängen und ausgedehnten Radtouren ein, zudem lädt der angrenzende Beetzer See zum Verweilen ein. Knapp 50 Mitarbeiter sind im Hotel & Spa Sommerfeld beschäftigt, bei Normalbetrieb. „Natürlich trifft Corona uns hart, im Vorjahr hatten wir einen Umsatzrückgang von knapp einer Million Euro. Nur mit Unterstützung der staatlichen Hilfen konnten wir überleben. Aber wir haben ein super Team, das uns auch in Krisenzeiten absolut aufopferungsvoll zur Seite steht“, so Schröter. Dennoch blickt man positiv nach vorne und hofft auf eine komplette Öffnung spätestens im Sommer.“Wir haben bewiesen, dass unser Hygienekonzept bestens funktioniert“, so Naujokat.

Das Hotel und Spa in Sommerfeld liegt idyllisch gelegen am Beetzer See. Quelle: Hotel Sommerfeld

Über die 25 Jahre gaben sich viele tausende Gäste die Klinke in die Hand, darunter unter auch zweimal sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Eines unser Markenzeichen ist aber, jeden Gast gleich zu behandeln, egal ob Kanzlerin oder Postbotin“, so Naujokat. Für die kommenden 25 Jahre hat Jens Schröter einen Wunsch. „Ich würde mir wünschen, dass unsere beiden Kinder Amy und Joey vielleicht in unsere Fußstapfen treten“.

Von Knut Hagedorn