Kremmen

In der Nacht zum Dienstag brachen durch Aufhebeln eines Fensters unbekannte Personen in den Jugendclub Im Park in Kremmen ein.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Von MAZonline