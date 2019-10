Kremmen

Die Stadt Kremmen beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktion „ Einheitsbuddeln“. Die Idee: Am 3. Oktober pflanzt jeder Mensch in Deutschland einen Baum, so könnte ein neuer Wald entstehen. In Kremmen gibt es fünf Möglichkeiten mitzumachen: auf dem eigenen Grundstück einen Baum pflanzen, an einer Baumpflanzaktion teilnehmen, selbst eine Baumpflanzaktion organisieren, bei betterplace.org im Internet einen baum spenden oder andere auf „ Einheitsbuddeln“ aufmerksam machen.

Seitens der Stadt Kremmen wird am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, um 10 Uhr ein Rot-Ahorn im Stadtpark gepflanzt. Bürgermeister Sebastian Busse ruft die Kremmener dazu auf, sich ebenso an dieser Aktion zu beteiligen.

Von MAZonline