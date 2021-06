Kremmen

Der Neujahrsempfang in Kremmen ist wegen der Corona-Situation ausgefallen. Nun aber ist ein Sommerempfang geplant. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) mit. Er soll am Abend des Freitags, 18. Juni, im Innenhof des Rathauses stattfinden. „Die Einladungen sind versendet, wir planen nicht mehr als 100 Leute ein.“ Ein Empfang für alle Interessierten, wie er sonst in der Stadtparkhalle stattfindet, sei nicht möglich.

„Wir wollten jetzt, wo wieder mehr möglich ist, nicht mehr lang warten“, so der Bürgermeister weiter. Deshalb habe er den Vorschlag gemacht, den Empfang am 18. Juni durchzuführen – allerdings müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie negativ auf Corona getestet wurden, geimpft oder genesen sind. Das Testzentrum in Kremmen ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Auf ein Büfett wird im Rathaus-Innenhof verzichtet, stattdessen wird es aber Häppchen geben, außerdem Getränke. Für die Gäste werden 50 Sitzplätze angeboten, außerdem Stehplätze an den Tischen.

„Außerdem wollen wir ein kurzweiliges Programm bieten“, erklärt Sebastian Busse. Petra Kleine und Jan Rase aus Groß-Ziethen sorgen für die Musik. Das Ambiente werde zudem dafür genutzt, am Sonnabend, 19. Juni, dort die Jahresversammlung der Feuerwehr durchzuführen.

Von Robert Tiesler