Einschulung in Kremmen: Eine Rektorin hat Ideen

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August 2020 untersagt. Doch was heißt das für die Einschulkinder, die ab 10. August die Schulbank drücken wollen. Findet die Einschulungsfeier statt? Die Eltern aus Kremmen sind besorgt. Ginge es nach Ihnen, soll die Feier steigen.

Auch für Annette Borchert wäre es wichtig, eine Einschulungsfeier in „welcher Form auch immer“, stattfinden zu lassen. Sie weiß aber auch, dass sich an Regeln gehalten werden muss. „Was steckt hinter dem Begriff Großveranstaltung“, fragt sich die Rektorin der Kremmener Goethe-Grundschule. „Wir haben 44 Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden. Im Schnitt kommen zehn Gäste pro Kind. Sind jetzt 440 Leute eine Großveranstaltung. Das müsste man definieren. Sicherlich wird es dazu eine Definition geben.“

Idee: Einschulung nur mit den Eltern

Sollte das so sein, tüftelt sich die Schulleiterin auch schon an einem Plan B. „Vielleicht lassen wir dann nur die Eltern zu. Die sitzen mit Abstand und den vorgegebenen Hygienevorschriften. Die Stadtparkhalle würde den Rahmen bieten. Das wäre machbar, wenn es durch das Ministerium erlaubt wird“, so Annette Borchert. Wichtig sei, dass dieser Tag ein besonderes Erlebnis für die Erstklässler wird. „Ein kleines Programm, kurze Festveranstaltung – es sollte trotzdem ein Höhepunkt sein.“

Ohne Eltern wäre auch möglich, aber die letzte Option, die Annette Borchert ziehen würde. „Klar: Kleines Programm für die Kinder. Und die Eltern holen sie dann ab und überreichen ihren Kindern die Zuckertüte Das würde auch gehen. Aber schön ist das nicht.“

Das sind alles Gedankenspiele. Was ist möglich? Ein verbindliche Aussage kann Annette Borchert zu diesem Zeitpunkt noch nicht treffen. Sie sei sich sicher, dass es eine Lösung gibt. Auch der Landkreis Oberhavel will sich zum Thema „Einschulungen“ noch äußern. Auch beim Schulamt in Neuruppin gibt es noch keine Entscheidung. „Leider kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zur Situation im Sommer zur Einschulung tätigen“, erklärt Dietmar Menzel vom Schulamt.

Von Sebastian Morgner