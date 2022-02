Einwohnerstatistik: In Kremmen wohnen genauso viele Männer wie Frauen

Kremmen

Kremmen hat im vergangenen Jahr eine statistische Punktlandung hingelegt. Zum Stichtag Silvester 2021 lebten in der Stadt und den Ortsteilen genauso viele Männer wie Frauen – es sind jeweils 3863. Im vergangenen Jahr hatten die Männer noch ganz leicht die Überhand.

Ansonsten hat sich bei den Einwohnerzahlen in Kremmen recht wenig getan. Um gerade mal acht Menschen stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr, und erstaunlicherweise haben viele der Dörfer eher verloren als gewonnen. Die Einwohnerzahl der Stadt Kremmen liegt derzeit bei 7726, im Vorjahr waren es 7718. Vergleicht man die Zahl mit der von vor fünf Jahren, dann ist es immerhin ein Plus von 284. Von den 7726 Kremmenern waren zum Jahresende übrigens 360 Ausländer, das sind drei weniger als im Vorjahr, aber 50 mehr als vor fünf Jahren.

Nur die Ortsteile Beetz und Kremmen wachsen

Beim Blick in die Ortsteile zeigt sich: Nur Kremmen selbst und Beetz sind gewachsen. Der Kremmener Stadtkern ist sogar recht kräftig gewachsen, er liegt nun bei 3323 Menschen, plus 53. In Beetz leben jetzt 846 Menschen, das sind sieben mehr als im Vorjahr.

Alle anderen Kremmener Dörfer haben im vergangenen Jahr verloren. In Flatow sind es jetzt 761 Leute, minus elf. Groß-Ziethen hat 210 dort wohnende Menschen, minus zehn. In Hohenbruch sind es 702, minus sechs. Noch mehr verloren hat Sommerfeld, dort sank die Zahl der Einwohner um 16 auf 1361. Auch Staffelde hat verloren, nun sind es dort 523 Menschen, minus sieben.

Von Robert Tiesler