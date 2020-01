Entscheidung über Tempo-30-Zone verschoben

Kremmen

Es geht um fünf Straßen in Kremmen: An der Lärche, An der Mühle, An der Ziegelei, Thomas-Müntzer-Weg und Ziegeleiweg. Die Kremmener Verwaltung macht den Vorschlag, dort eine Tempo-30-Zone einzurichten.

Die Mitglieder des Bauausschusses hatten darüber am Dienstagabend zu beraten. Zu einer Empfehlung ist es jedoch nicht gekommen. Hintergrund ist offenbar das Verkehrskonzept für die Altstadt und das Scheunenviertel, auf das die Stadtverordneten schon seit Jahren warten. Allerdings befinden sich die Straßen nicht in den davon betroffenen Gebieten. „Das Konzept sollte bis Ende des Jahres erstellt werden“, sagte Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). Wenn die Bauausschuss-Mitglieder jetzt sagen würden, sie beschlössen diese Zone, dann können sich andere Bürger aus der Altstadt verschaukelt fühlen. Während das Problem der fünf benannten Straßen innerhalb weniger Wochen gelöst würde, warten die Bewohner der Altstadt seit Jahren auf Lösungen rund um die Verkehrsprobleme.

Erinnert worden ist an die drängenden Probleme, die in der Altstadt gelöst werden müssten. So seien einige Stellen so zugeparkt, dass die Feuerwehr Probleme habe, durchzukommen. Als im Januar 2019 in der Raniesstraße ein Nebengebäude gebrannt habe, sei es Glück gewesen, dass gerade nicht viele Autos in der Straße geparkt worden seien. Probleme gebe es auch mit Rasern in der Alten Wallstraße, in der sich die Kita befindet. Es ist angeregt worden, Kontakt mit der Revierpolizistin aufzunehmen, damit dort etwas öfter der Verkehr überwacht werde.

Arthur Förster (UWG/LGU) brachte zudem den Döringsbrücker Weg in Hohenbruch ins Spiel, für die er sich ebenfalls Tempo 30 wünsche.

Die Entscheidung über die Tempo-30-Zone in den fünf Straßen haben die Mitglieder des Bauausschusses vertragt, sie wollen auf das Verkehrskonzept warten, das noch erstellt wird.

Ein einstimmiges Ja gab es hingegen für die Einrichtung einer Tempo-30-Zone in Groß-Ziethen. Der Ortsbeirat hatte sich dafür ausgesprochen. Es geht um den Kirschweg, Kremmener Weg, Lindenbaum und Neuer Weg. Das endgültige Votum kommt am 30. Januar in der Kremmener Stadtverordnetenversammlung.

Von Robert Tiesler