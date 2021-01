Sommerfeld

Armin Laschet ist der neue Vorsitzende der CDU in Deutschland. Die Wahl erfolgte am Sonnabendvormittag beim digitalen Parteitag. Laschet setzte sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz durch.

Zu den 1001 Delegierten des CDU-Parteitages gehört auch der Landtagsabgeordnete Frank Bommert aus Sommerfeld. Er hatte sich schon vorher für Friedrich Merz ausgesprochen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Bommert nach der Wahl: „ Armin Laschet hat die Wahl zum neuen Vorsitzenden der CDU Deutschland gewonnen, dazu herzlichen Glückwunsch. Mein Wunschkandidat war zwar Friedrich Merz, aber die Entscheidung ist gefallen.“ Jetzt gelte es, Armin Laschet zu unterstützen, „und das ohne Wenn und Aber, für alle in der CDU und die kommenden Wahlen“, so Bommert weiter.

Von Robert Tiesler