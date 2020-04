Erinnerungen an 1945: Als der Todesmarsch durch das Dorf führte

Sommerfeld

Auf den Straßen Sommerfelds ist es in diesen Wochen noch leerer als sonst. Wegen des Coronavirus bleiben die meisten Menschen zu Hause, und eigentlich hätte am Freitag an und in der Kirche eine Gedenkfeier stattgefunden. Denn vor 75 Jahren, es war im April 1945, passierte auf der Hauptstraße des Dorfes etwas Gespenstisches. Gefangene des Konzentrationslagers Sachsenhausen waren auf den Todesmarsch geschickt worden, und dieser führte auch über Hohenbruch, Sommerfeld und Beetz.

Seit 2000 wird alle fünf Jahre in speziellen Feiern an diesen Teil der Historie erinnert. An der Kirche in Sommerfeld befindet sich eine Gedenktafel. Vor 20 Jahren sind zudem Zeitzeugenberichte gesammelt worden. Pfarrer Thomas Triebler hat sie in seinem Archiv, und aus Anlass des 75. Jahrestages des Todesmarsches hätten sie sicherlich wieder den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Deshalb stellte Triebler diese Berichte zur Verfügung.

Charlotte Wendicke aus Sommerfeld schrieb im Jahr 2000 ihre Erinnerungen an den Todesmarsch nieder. Es waren die letzten Tage des Krieges. „Man hörte Tag und Nacht das Grollen und Donnern von Geschützen in nicht mehr all zu weiter Ferne. Wir alle ahnten, dass dieser furchtbare und sinnlose Krieg seinem Ende entgegenging“, schrieb sie. Sie war damals zwölf Jahre alt. In der Schule habe man ihnen beigebracht, dass die Deutschen die Herrenrasse seien, vor allem Russen, Polen „und ganz besonders die Juden wären Subjekte unterster Klasse. Juden verglich man mit dreckigen Läusen oder Ratten. Das glaubte ich persönlich nicht.“ Sie sei so erzogen gewesen, niemanden zu hassen.

Hunderte Menschen in KZ-Kleidung

An einem Tag sollte sie für die Eltern zur Post. „Als ich die Dorfdurchfahrtsstraße erreichte, bekam ich einen Schreck.“ Hundertschaften von Menschen in gestreifter KZ-Kleidung seien zu sehen gewesen. „In der Mitte der Straße blieb so viel Platz, dass man hindurch laufen und fahren konnte. Rechts und links sah man diese ausgemergelten Gestalten, jeweils von Wachposten vorangetrieben. Ich sah dann, wie etliche Wachposten Häftlinge mit Gewehrkolben schlugen.“ Sie sei zutiefst entsetzt gewesen. „Ich konnte diesen Menschen gar nicht ins Gesicht schauen. Dieses Elend, das ich in den Gesichtern dieser vielen Unglücklichen sah, konnte ich kaum verkraften. Viele der Häftlinge gingen barfuß und waren spärlich bekleidet.“ Unfassbar sei das gewesen – es war ein kalter April.

Als sie wieder zu Hause ankam, sei die Mutter gerade dabei gewesen, KZ-Kleidung im Ofen zu verbrennen. Im Wohnzimmer seien drei junge Frauen gewesen, zwei Russinnen und eine Jugoslawin, 17 und 18 Jahre alt. „Die eine, Vera aus Minsk, hatte keine Haare mehr auf dem Kopf.“ Durch Typhus habe sie sie verloren. Sie habe weniger wie 17, sondern mehr wie 70 ausgesehen. „Wie diese Frauen unbemerkt auf unseren Hof gelangen, war uns ein Rätsel, zumal die Waffen-SS unserem Grundstück gegenüber ihre Flakstellung bezogen hatte.“ Die Frauen bekamen Kleidung und Essen – und ein Versteck. „Ich werde nie vergessen, wie diese Mädchen vor Freude über ihre Rettung bei uns weinten und meiner Mutter die Hände küssten.“ Ende April marschierte die Rote Armee ein, Anfang Mai 1945 seien die Mädchen dann mit ihren Landsleuten mitgezogen.

KZ-Trupp auf dem Hof

Otto Zowe war 18 und wegen einer akuten Gelenkentzündung vom Wehrdienst zurückgestellt. An einem Nachmittag im April „stand ein großer KZ-Trupp auf dem Hof“, erinnerte er sich im Jahre 2000. Eine Hundertschaft sollte in der Scheune übernachten. „Acht bis zehn SS-Leute in Uniform, bewaffnet, bewachten die Häftlinge. Decken hatten die Häftlinge nicht bei sich. Sie waren leicht bekleidet. Nicht mehr als ein Arbeitsanzug war es. Sonst hatten sie nichts.“ Einer der SS-Leute habe dem Vater erzählt, dass er nur noch 99 Leute habe, von einem habe er sich in Hohenbruch trennen müssen, er sei zu schwach gewesen. Die Marschverpflegung habe aus einer Scheibe Brot bestanden. „Mein Vater holte Kartoffeln und verteilte sie.“ Am nächsten Tag zogen alle weiter. „Zurück blieb im Kuhstall an einem Haken hängend eine Häftlingsjacke.“

Von Robert Tiesler