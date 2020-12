Kremmen

Harte Zeiten. Damit fing es an. Der Liedermacher Andreas Dalibor aus Beetz hatte einen Song zur Coronakrise geschrieben und das Video dazu auf Youtube hochgeladen. „Mehr ein Spontanwerk“, sagt er. Es sei innerhalb weniger Wochen tausendmal angeklickt worden, bis Freitagabend stand die Klickzahl unter dem Video bei 4533. „Da entstand die Idee, das Lied noch mal sauber im Studio einzuspielen. Und wenn man schon mal dabei ist, auch noch ein paar Songs mehr, die schon ein Weilchen in der Schublade lagen oder neu entstanden sind.“

Und nun ist es da. Dalibors Soloalbum heißt schlicht „Zeiten“, und da werden nicht nur die harten Zeiten beschrieben, sondern auch die guten, wenn sie vielleicht auch schon vergangen sind. Die Lieder klingen ziemlich anders, als die, die seine Fans von Dalibors Roadshow gewöhnt sind. „Im Gegensatz zu alles auf die Schippe nehmenden, verkleidungsorgienhaft rockigen Musik von Dalibors Roadshow geht es auf der neuen Liedermacher-CD hauptsächlich etwas ernster zu“, sagt er. Es sei Musik, die an die alten Liedermachenzeiten erinnern soll. „Aussagekräftig, manchmal etwas brachial und melodiös.

Die CD „Zeiten“ von Andreas Dalibor. Quelle: Enrico Kugler

Auch ein Lied zum Advent ist dabei. Allerdings geht es in „Fetter Weihnachtsengel“ nicht nur um Friede und Freude, sondern auch um den Kommerz. Dalibor singt außerdem über Leute, die „zu allem ihren Kommentar auf Facebook, Instagram und Twitter abgeben, ohne je selbst mal was verbessert zu haben.“ In „Ganz am Ende“ geht es darum, was denn mal bleiben soll, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Ein Teil der acht Lieder – plus zwei Bonustracks am Ende von 1998 – sind im Berliner Newball-Musik-Studio entstanden. „ Karsten Nubel ist Gitarrist und der zweite führende Kopf bei Dalibors Roadshow“, so der Liedermacher. Der andere Teil entstand im Tonicum-Musikstudio in Groß-Ziethen. Jan Rase und Petra Kleinke lieferten bei den Liedern auch handgemachte, musikalische Unterstützung. Auch Heinz Jung, Dalibors langjähriger musikalischer Begleiter am Piano, ist dabei.

Einnahmen gehen auch ans Theater „Tiefste Provinz“. Die „Kombüse“ öffnet mit dem Frühstücksangebot frühestens am 11. Januar 2021. Quelle: Enrico Kugler

„Zeiten“ ist das dritte Soloprojekt von Andreas Dalibor und insgesamt sein siebentes Album. Die 15 Euro, die die CD kostet, werden in die Kultur investiert. „Harte Zeiten haben uns alle im Griff“, sagt Andreas Dalibor. „Unter anderem mit dem Verkauf der CD versuche ich mein Theater ,Tiefste Provinz’ über die Runden zu bringen.“ Das Theater im Scheunenviertel gibt es seit knapp 15 Jahren, ehrenamtlich betrieben. Seit Anfang November steht es still – eigentlich seit März, abgesehen von wenigen Veranstaltungen im Sommer und Herbst.

Die CD gibt es unter anderem in der Tourismusinfo des Kremmener Scheunenviertels oder in der Bäckerei Forduhn in Groß-Ziethen oder im Theater „Tiefste Provinz“.

Kontakt mit Andreas Dalibor: 0170/2129135, E-Mail: musik@nubel.de.

Von Robert Tiesler