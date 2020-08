Kremmen

Vier Jahre lang herrschte Ruhe im alten Aldi-Markt an der Berliner Straße in Kremmen. Jetzt ist neues Leben eingekehrt. Am Sonnabend ist das neue Bienenland der Beekeepers dort eröffnet worden. „Wir haben uns für eine stille Eröffnung entschieden“, erzählte Betreiber Marco Skala am Montag. „Innerhalb von drei Wochen haben wir den Umbau geschafft." Tag und Nacht sei gearbeitet worden.

Das Unternehmen hat das Gebäude von Aldi gemietet. Kaputte Scheiben seien ausgetauscht worden, Schmierereien beseitigt. „Wobei die Filiale in einem erstaunlich guten Zustand war, dafür dass sie vier Jahre leer gestanden hat“, erzählte Marco Skala. Der Standort in Berlin-Spandau musste aufgegeben werden. „Wir haben uns dann erst in Fehrbellin einen alten Supermarkt angesehen.“ Dann aber hatten Freunde aus Staffelde auf den leer stehenden Markt in Kremmen hingewiesen. „Die Umgebung und die Lage sind perfekt, wir sind hier schön im Grünen.“ Gut sei auch die nähe zum Spargelhof. „Die sind gleich auf uns zugekommen, genauso wie Bäckermeister Plentz.“

Lauter Bienen... Quelle: Robert Roeske

Eine erste gemeinsame Aktion gab es schon, und mit den Firmen will Marco Skala auch künftig zusammenarbeiten. Auf der Grünen Woche 2021 werde es – wenn denn die Messe stattfinden kann – eine Kooperation geben.

Wer durch den Laden im ehemaligen Aldi-Markt in Kremmen läuft, bekommt dort alles rund um den Imkereibedarf. „Alles, was Imker brauchen“, sagt Marco Skala. Es gibt spezielle Werkzeuge und Beuten, Mittelwände und Schleudern und andere Bienenprodukte. Dazu Cremes oder auch Trachtpflanzen für Bienen. Die Verkaufsfläche beträgt etwa 500 Quadratmeter. „Wir haben uns hier erst mal verkleinert“, so Marco Skala. Die Verkaufsfläche in Berlin war größer, aber auch in Kremmen ist noch einiges geplant. Es gebe Pläne, eine zusätzliche Halle anzubauen.

Produkte aus Wachs. Quelle: Robert Roeske

„Wir haben ja mal angefangen mit 30 Artikeln auf 35 Quadratmetern, zum Schluss waren es 4000 Artikel auf 1400 Quadratmetern.“ Die Beekeepers gibt es seit 2012. Kremmen ist nun erster Unternehmenssitz, aber auch künftig soll es in Berlin ein zweites, dann aber kleineres Geschäft geben – voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang 2021.

In Kremmen soll aber nicht nur der reine Verkauf von Produkten im Vordergrund stehen. Es gibt auch weiterhin Pläne für einen Wohnmobilstellplatz, einen Bienenlehrpfad und einen Erlebnisspielplatz. Aber alles nach und nach. „Im Augenblick läuft die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplanes“, so Marco Skala. Es gebe da allerdings auch keinen unmittelbaren Zeitdruck. Das hauptsächliche Ziel, den Imkereibedarf zum 1. August zu öffnen, sei erreicht worden. Für einen Monat war das Geschäft wegen des Umzuges von Spandau nach Kremmen komplett geschlossen – fast. Denn der Onlineverkauf ging weiter. „Da war der Zuwachs sehr groß.“ Viele Berliner Imker hätten dort bestellt. „das war eine super Unterstützung.“ Immerhin spielte das Coronavirus im Unternehmen keine ganz große Rolle, da das Geschäft im Frühjahr nicht geschlossen werden musste.

Das Angebot ist groß. Quelle: Robert Roeske

Im Kremmener Laden arbeiten jetzt drei Leute. „Wir brauchen aktuell noch mal zwei Leute“, sagt Marco Skala. Spätestens wenn die neuen Anlagen hinzukommen, braucht es Leute, die sie kontrollieren und instandhalten können. „Und wir benötigen noch jemanden für das Marketing.“ Wie groß der Personalbedarf auf lange Sicht sein werde, „wird sich erst nach und nach zeigen.“

Seit der Eröffnung am Sonnabend gab es schon viel gutes Feedback. „Die Kremmener sind total herzlich, das ist schon schön, und das gibt nach der vielen Arbeit Rückenwind.“ Er wolle das Discounter-Image aus dem Gebäude raushaben. Dafür sorgt beispielsweise eine kleine Sitzecke nahe der Fensterfront. Ein Kaffeeautomat sorgt für Getränke, später könnte auch noch Kuchen verkauft werden. Und ein Hingucker im Laden sind übrigens auch bemalte Mauersteine von der Berliner Mauerfall-Jubiläumsaktion von 2009.

Am 1. August war Eröffnung. Quelle: Robert Roeske

Von Robert Tiesler