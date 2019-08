Kremmen

Man(n) stelle sich vor, ein Friseurbesuch wird zur totalen Entspannungskur. Man(n) schaut gemütlich Fernsehen während des Haarschnittes, trinkt dabei genüsslich ein Getränk seiner Wahl von der Bar und ist in einem separaten Raum ohne weitere Gäste. Diese Wohlfühloase für den Mann bietet ab sofort das Friseurgeschäft „Salon Silke“ am Kremmener Marktplatz.

Zweimal in der Woche (Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr) finden die Herren der Schöpfung nun ein eigenes Séparée vor, in denen sie ihren Friseurbesuch genießen können. „Die Idee dazu kam von uns vor einem Jahr. Zwei Monate später begannen wir dann mit den Umbauarbeiten und freuen uns nun, diese Möglichkeit für die Männer anbieten zu können“, zeigt sich Salonleiterin Silke Seifert begeistert.“Männer wollen nicht so viel reden beim Friseur, sie sehen uns eher als Ruheoase und wollen mal kurzzeitig entspannen und genießen dann auch die Stille. Das Geschnatter ist vielen einfach zu viel. Frauen sehen uns dagegen gerne auch als eine Art Kummerkasten und genießen ihrerseits so den Friseurbesuch“, so Seifert weiter, die seit nunmehr vier Jahrzehnten als Friseurin arbeitet.

Stephan Werner (l.) und Silke Seifert hinter der Bar im neuen Friseurraum nur für Männer. Quelle: Knut Hagedorn

Dabei kann die 56-Jährige auch eine Veränderung des Klientel Mann feststellen. „Früher hatte man den Eindruck, ein Friseurtermin war eine Art Pflichtveranstaltung für die Herren, inzwischen legen aber viele Männer auch sehr großen Wert auf einen guten Haarschnitt und auch auf kosmetische Behandlungen.“ Dies sieht auch Friseurmeister Stephan Werner so, der sich an den beiden Tagen dann um die männliche Kundschaft kümmern wird. „Wir haben versucht diesen Raum so zu gestalten, dass man sich als Mann auch wohlfühlt. Dazu gehört auch eine selbstgebaute Bar und halt auch ein Fernseher“, schmunzelt der 37-Jährige. Stolz zeigen sich Seifert und Werner über ein Großteil des Mobiliars des neuen Herrenraums.

„Die Bar, das Sideboard und einige Regale sind alles Einzelstücke und in Handarbeit von mir selbst gefertigt“ erklärt Werner. Allerdings können die Herren auch weiterhin an den anderen Wochentagen weiter den „Salon Silke“ besuchen und werden dort auch bedient, wer aber abgeschieden vom alltäglichen Friseurrummel sich die Harre schneiden lassen möchte, der kann dies zukünftig immer donnerstags und freitags. Allerdings müssen die Herren dafür im Vorfeld einen Termin machen.

„Wir werden an den beiden Tagen dieses Séparée nur mit vorher abgestimmten Terminen besetzen. Ab 16 Uhr bis in den Abend hinein hat man dann die Möglichkeit, sich entspannt einen neuen Haarschnitt verpassen zu lassen. Schon im Vorfeld kam die Idee bei vielen Kunden super an und nun wollen wir diese Idee auch mit Leben füllen“, verspricht Stephan Werner, der seit 19 Jahren im Friseurhandwerk tätig ist. Die Preise für einen Herrenhaarschnitt gehen ab 15,50 Euro los. Schon zum Premierentag ließen es sich die Herren beim Haarschnitt gut gehen und genossen die neue Wohlfühloase.

Für die Zukunft wünscht sich Salonleiterin Silke Seifert aber auch weitere Personalverstärkung. „Allgemein ist es schwerer geworden, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Da sind wir schon länger auf der Suche. Was einhergeht mit der Tatsache, dass die Kunden einfach anspruchsvoller geworden sind.“

Von Knut Hagedorn