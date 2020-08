Fahrradfahrer liegt verletzt und betrunken im Graben – Pkw soll ihn angefahren haben

An der Landesstraße 191 zwischen Siemenshof und Hohenbruch lag in der Nacht zu Sonntag ein Mann verletzt und betrunken im Graben. Er behauptete, mit einem Pkw kollidiert zu sein.

Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Sonntag verletzt in einem Straßengraben an der L 191 bei Hohenbruch gefunden worden. Quelle: dpa (Symbolbild)