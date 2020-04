Falkenberg-Hof: Jetzt zieht auch in den dritten mobilen Hühnerstall Leben ein

Flatow

In den dritten mobilen Hühnerstall ist nun auch Leben eingezogen. Etwa 450 Hühner sind auf dem Falkenberg-Hof am Rande von Flatow angekommen. Damit sind es nun etwa 1150. „Vor genau zwei Jahren haben wir angefangen, mit dem kleinen Hühnermobil“, erzählt Dennis Falkenberg, der mit seiner Familie auf dem Gelände lebt. Inzwischen sind die Eier vom Hof so begehrt, dass der dritte mobile Stall angeschafft worden ist.

Der 40-Jährige selbst arbeitet hauptberuflich bei VW in Berlin-Tempelhof. Mit dem landwirtschaftlichen Betrieb hatte er lange nur wenig zu tun. Aber die Familie betreibt ihn schon sehr lange. „Wir sind ein kleiner Betrieb mit einer kleinen Anzahl Rinder“, erzählt er. In die strategische Ausrichtung hatte er sich nie eingemischt. Als er aber mal einen Bericht über Hennen gesehen hat, wollte er mehr darüber wissen. Zudem sei der Aufwand in der Rinder- und Hühnerhaltung sehr unterschiedlich. Die Familie legte sich den ersten mobilen Stall zu.

Die Hühner legen ihre Eier in spezielle Nester. Quelle: Robert Roeske

Inzwischen beliefern Falkenbergs mehrere Hotels in Berlin mit den Eiern vom Hof. „Dienstags mache ich die Hotelrunde“, erzählt Dennis Falkenberg. Dann fährt er um 4 Uhr am Morgen los, liefert in Berlin aus, bevor er selbst zur Arbeit fährt. Auch Restaurants in der Region bekommen Eier aus Flatow. Durch die Coronakrise ist der Absatz in den Hotels und Restaurants nicht mehr so hoch. „Trotzdem wächst der Bedarf definitiv, er ist gigantisch.“ Die Leute seien zu Hause, und auch da würden Eier zum Kochen gebraucht. Immer wieder tauchen Menschen auf dem Hof, Am Rhinluch 4, auf, um eine oder zwei Packungen Eier zu kaufen. Die sind natürlich teurer als im Supermarkt um die Ecke. „Aber die Leute sind bereit das zu zahlen, und wir haben ja auch viele Stammkunden, auch aus Berlin, die dann wöchentlich zu uns kommen.“

Im kleinen Hühnermobil sind 250 Hühner, in den beiden großen je 450. Etwa alle 14 Tage werden die Mobile auf der Wiese auf einen neuen Platz gebracht. Nicht weil die Wiese abgegrast sei, sondern wegen der Beschädigung der Grasnarbe. Die Hühner graben gern mal Löcher in die Erde, die Wiese der Falkenbergs ist übersät davon.

Tagsüber dürfen die Hühner raus. Quelle: Robert Roeske

Am Morgen gegen 10 Uhr dürfen die Tiere raus. Theoretisch ginge es auch schon mit dem Morgengrauen. Aber gerade da seien Füchse oder Greifvögel unterwegs. Neulich erst habe es an einem Tag gleich vier oder fünf Angriffe von Greifvögeln auf die Hühner gegeben. Abends, wenn es schummrig wird, sind die Hühner in der Regel schon selbst in den Stall gegangen. „Um 21 Uhr machen wir dann aber zu, wir wollen auch sehen, dass wirklich alle drin sind“, so Dennis Falkenberg.

Das Futter für die Tiere kommt in einen Futtertank, regelmäßig wird auch das Kotband abgemistet. Dafür gibt es in den Mobilen eine Hydraulik. Einfach nur abschaben reicht dem Flatower aber nicht. „Ich schrubbe das Band sauber, immer sonntags.“ Allein bei der Arbeit ist er aber nicht. Seine Frau, Schwiegermutter und die große Tochter helfen ihm. Er selbst bezeichnet sich, was die Sauberkeit angeht, als Pedant. Er versuche, intensiv zu pflegen. Er sei Gegner von Folien und Müll. „Mich nervt so was.“

Die Eier werden immer beliebter. Quelle: Robert Roeske

Er hätte nie gedacht, „dass mir die Hennen so viel Spaß machen“, sagt er. Ein Stall, wie man ihn kenne, sei oft eklig. „Da sind die Mobile wirklich super angenehm. Die Hennen haben es gut, selbst bei Wärme.“ Auch kulinarisch profitiert die Familie: Am Dienstag gab es zum Mittag saure Eier.

