Feier verschoben: Seit 30 Jahren gibt es den Märkischen Messebau

Wenn Ralf Pauli auf seinen Kalender blickt, dann stehen da auch für die nächsten Wochen viele Termine drauf. Termine, die allesamt nicht stattfinden werden. Alle Messen sind abgesagt, und bis wann der Veranstaltungsstopp gilt, kann derzeit noch niemand sagen. Das trifft auch Familie Pauli mit dem Märkischen Messebau in Orion. Dabei hätte es ein besonders gutes Jahr sein sollen – 2020 gibt es die Firma seit 30 Jahren, Anfang Juli hätte die große Feier auf dem Kremmener Spargelhof stattgefunden.

Los ging es unter dem Namen „Pauli und Partner“. „Wir waren zu dritt“, erzählt Ralf Pauli. Sein Vater Hans-Joachim Pauli brachte den Stein im Jahr nach der Wende ins Rollen. Die Söhne Ralf und Ingo waren gleich mit dabei. Die Leipziger Messe 1990 war die erste große Schau, auf der sie tätig geworden waren.

Blick in die Lagerhalle. Quelle: ENRICO KUGLER

Auf 50 bis 60 Messen sind Paulis im Jahr – normalerweise. Sie realisieren für Unternehmen ihre Messeauftritte. Gestalten den Stand, bauen dafür Möbel, gestalten vorher komplette Messestandmodelle. Die Innotrans, die Hannover-Messe, die World Money Fair – das sind die größten Messen, bei denen der Märkische Messebau dabei ist. „Wir sind in jeder Messestadt vertreten“, sagt Ralf Pauli. „Es ist immer mal so, dass wichtige Messen wie die Cebit wegfallen, aber da kommen dann andere Messen wie die Games-Convention. Themen ändern sich.“

Zum festen Stamm gehören in Orion zehn Leute, darunter Paulis selbst, außerdem Monteure und Tischler. Für den Aufbau der großen Messestände kommen aber noch mal viele Mitarbeiter dazu – bei einer Schau wie der Hannover-Messe können das schon mal 30 bis 40 sein. „In Deutschland gibt es 5000 Messebauer. Der Bedarf ist da“, erklärt Ralf Pauli, der mit seiner Familie in Schwante lebt.

Die Krise begann am 25. Februar. Da bekam er einen Anruf von einem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen: Eine Messe in Frankfurt am Main sei abgesagt. Es war der Beginn der großen Absagewelle. „Vergangene Woche sind die großen September-Messen gecancelt worden.“ Wann es wieder los geht, ist derzeit vollkommen unklar.

„Wir haben die Bundesförderung bekommen und Kurzarbeiter-Geld beantragt“, sagt Ralf Pauli. Die Mitarbeiter sind auf 50 Prozent Kurzarbeit. „Aber wir haben vorher gut gewirtschaftet, wir haben noch große Messen am Jahresanfang gehabt und konnten noch etwas verdienen. Wir müssen keine Miete zahlen, unsere Autos sind bezahlt.“ Bis Jahresende könne die Firma noch durchhalten, auch wenn man dann bei Null anfangen müsse.

Ganz untätig sind die Leute in der Firma aber nicht. „Wir reparieren Möbel und versuchen auch, andere Geschäftsfelder aufzutun.“ Für einen Ladenbauer werden in Orion gerade Schränke produziert. Für ein Projekt in Nauen entstehen Wandverkleidungen. Ingo Pauli arbeitet nebenher als Caravan-Ausstatter. „Es können sich auch Privatleute bei uns melden“, so Ralf Pauli.

Pauli-Messebau in Orion. Quelle: ENRICO KUGLER

Und wenn alles gut geht, dann wird 2021 die Jubiläumsfeier nachgeholt.

Kontakt unter 033055/7 58 98..

Von Robert Tiesler