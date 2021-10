Kremmen

Die Kürbisse erobern am Wochenende das Kremmener Scheunenviertel. Denn am Sonnabend und Sonntag wird dort – nach einem Jahr coronabedingter Pause – das Kürbisfest gefeiert.

„Alle Feste, die momentan stattfinden, leben davon, dass die Leute endlich wieder zusammenkommen können“, sagt Ellen Brunner, die Vorsitzende des Scheunenviertelvereins. Das Kürbisfest habe eine große Anziehungskraft. „Auch durch die farbenfrohen Kürbisse.“

Umzug am Freitagabend

Genau genommen beginnt das Fest schon am Freitagabend. Denn um 18 Uhr beginnt an der Kita „Rhinstrolche“ ein Umzug ins Scheunenviertel. Dort wird ein kleines Lagerfeuer stattfinden. So richtig los geht es dann am Sonnabend, 16. Oktober. Um 10 Uhr öffnen die Stände des Trödelmarktes, um 11 Uhr dann auch die anderen Stände rund und das Fest.

Zu den Programm-Höhepunkten am Sonnabend zählt um 15 Uhr der Auftritt von Flores Mexicanas. „Sie tanzen in bunten Kostümen“, sagt Ellen Brunner. „Sie waren 2019 schon mal bei uns, sie sorgten für viel Begeisterung.“ Um 19 Uhr beginnt vor dem Theater „Tiefste Provinz“ zudem ein Konzert mit Andreas Dalibor und Freunden. Dalibor stellt erstmals live sein Album „Zeiten“ vor. Mit vielen Musikern und Musikerinnen aus Kremmen hat er sich dafür zusammengetan. „Wir haben sechs Proben gehabt, jede Woche, seit September“, sagt Andreas Dalibor.

Wer hat den größten Kürbis?

Auch am Sonntag ist wieder ab 10 Uhr Trödelmarkt. Um 13 Uhr gibt es einen Auftritt mit der Band „For Fun“. Außerdem ist um 14.30 Uhr die Prämierung des größten Kürbisses geplant. Mit einem Radlader sollen sie gewogen werden. Für den größten Kürbis gibt es 100 Euro zu gewinnen, für Platz 2 noch 50 Euro.

Außerdem können an diesem Wochenende auch viele Kürbisse angesehen werden – nicht nur im Scheunenviertel, sondern auch gegenüber auf dem Spargelhof. Dort ist eine Kürbisausstellung. Kinder haben außerdem die Möglichkeit, Kürbisse zu schnitzen. Auch können die Gewichte von bestimmten Kürbissen geschätzt werden. Mit dabei sind auch die Kremmener Treckerkerls – sowohl kulinarisch als auch mit Aktionen für Kinder. Die Fördervereine der Feuerwehr und der Schule sind ebenfalls beim Fest dabei. Kinder haben außerdem die Möglichkeit, auf Ponys zu reiten.

Der Eintritt zum Fest und den Konzerten ist kostenlos, bestimmte Hygieneregeln wie die Registrierung auf der Corona- oder Luca-App gelten für die Bereiche, wo besonders viele Menschen zusammenkommen.

Von Robert Tiesler