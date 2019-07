Am 28. Juli kommt Neptun das zweite Mal zum Kremmener See

Kremmen Kremmen - Am 28. Juli kommt Neptun das zweite Mal zum Kremmener See Im Wald- und Seegut an der Seelodge wird am Sonntag, 28. Juli, zum zweiten Mal das Neptunfest gefeiert. Dafür wird auch noch ein Künstler gesucht, der gerne dort auftreten möchte.

Eckhard Koop wirbt für das Neptunfest in Kremmen im Wald- und Seegut, direkt am See. Quelle: Robert Tiesler