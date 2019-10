Kremmen

Der Kürbis steht am kommenden Wochenende im Kremmener Scheunenviertel im Mittelpunkt. Vom 18. bis 20. Oktober findet dort wieder das Kürbisfest statt, das der Scheunenviertelverein in Kremmen in Zusammenarbeit mit dem Spargelhof organisiert.

Ellen Brunner, die Vorsitzende des Kremmener Scheunenviertelvereins, gab das Programm für das Fest bekannt. Es beginnt am Freitag, 18. Oktober. Um 18 Uhr startet ein Fackelumzug von der Kita „Rhinstrolche“ in das Scheunenviertel. „Dort gibt es dann ein Lagerfeuer, und die Kinder können Stockbrot herstellen“, erklärt Ellen Brunner. „Es gibt Musik, Getränke und Grillwurst.“

Am Sonnabend, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, beginnt jeweils um 10 Uhr ein Trödelmarkt. Händler aus der Region präsentieren verschiedene Waren. Um 11 Uhr öffnen an beiden Tagen die Stände. Von 12 bis 18 Uhr gibt es ebenfalls an beiden Tagen immer wieder Live-Musik mit der Gruppe „For Fun“. Es können zudem während des Festes wieder Kürbisse geschnitzt werden.

Am Sonnabend um 15 Uhr wird die mexikanische Tanzgruppe „Flores Mexicanas, vor der Bühne in ihren bunten Kostümen ihr Programm zeigen. „Der Gartenkürbis hat ja in Mexiko seinen Ursprung“, so Ellen Brunner.

Höhepunkt ist am Sonntag das Auswiegen der größten Kürbisse um 14.30 Uhr, die Kremmener Kürbisolympiade. „Wir hoffen, dass wieder viele Kürbiszüchter ihre Prachtexemplare zu uns ins Scheunenviertel bringen“, so die Organisatorin. Für den größten Kürbis gibt es wieder 100 Euro, für den zweiten Platz gibt es 50 Euro.

Daneben kann auch wieder das Gewicht eines Kürbisses geschätzt werden. Die zwei besten Schätzer erhalten jeweils einen Gutschein des Spargelhofes mit einem Wert von 35 Euro.

Für die Kinder gibt es ein Bungee-Trampolin, außerdem Karussells. Die Treckerkerls sind wieder dabei, Kinder können sich schminken lassen oder basteln.

Von MAZonline