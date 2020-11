Feuerwehr Kremmen rettet Schwan in Not

Kremmen

Ein nicht alltäglicher Einsatz stand für die Kameraden der Feuerwehr Kremmen am Sonnabendnachmittag auf dem Plan. Am späten Nachmittag meldeten Angler einen Schwan, der sich in Angelsehne verheddert hatte und sich daraus nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte.

Nach der Befreiungsaktion suchte der Schwan das Weite. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Anzeige

Die Feuerwehr rückte mit mehren Einsatzfahrzeugen und einem Boot an dem Gewässer an, fing den Schwan ein und befreite ihn aus seiner misslichen Lage, so dass der Schwan nach kurzer Zeit wieder seine eigenen Wege gehen konnte.

Von MAZonline