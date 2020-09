Kremmen

Da war das Erstaunen groß. Ricky Schlichting ( SPD), Vorsitzender des Kremmener Bauausschusses, versuchte Dienstagabend, die Debatte um den Standort der Feuerwehr neu anzufachen. Die Stadtverordneten hatten sich nach langem Hin und Her für eine Fläche am Schlossdamm entschieden. Dieser sei der falsche, sagte Ricky Schlichting nun. Der dort nötige Bodenaustausch sei zu teuer, stattdessen solle noch mal über die Straße der Einheit nachgedacht werden.

Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) lehnte eine Diskussion darüber kategorisch ab. Der Standort an der Straße der Einheit sei nicht gewollt worden, und er werde nicht noch einmal anfangen, darüber zu diskutieren.

Ähnlich äußerte sich Stefanie Gebauer (UWG/LGU). Es sei wichtig, die Feuerwehr aus der Tempo-30-Zone an der Straße der Einheit rauszuholen, sagte sie im Bauausschuss.

Unabhängig davon müsse der Bauplan für den Neubau abgespeckt werden, so der Bürgermeister. Derzeit sieht er Kosten in Höhe von 4,47 Millionen Euro vor, und das könne sich Kremmen nicht leisten. Sebastian Busse betonte die Wichtigkeit des Neubaus, dennoch müsse etwas kleiner geplant werden. So soll beispielsweise die Polizei nicht mit einziehen, was weniger Büroräume bedeute. So könnten die Kosten auf 3,5 Millionen Euro gedrückt werden.

