Feuerwehr: Neue Fahrzeuge, aber Neubau lässt auf sich warten

Kremmen

Für die Kremmener Feuerwehrleute hat Bürgermeister Sebastian Busse eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die gute: Für den Standort Sommerfeld könnte es noch in diesem Jahr ein neues Löschfahrzeug geben. „Das älteste Fahrzeug dort ist seit 28 Jahren im Einsatz“, sagte er am Montag. Es gebe schon regelmäßige Reparaturen an dem Auto.

Das neue Fahrzeug steht auch im Bedarfsplan der Feuerwehr. Momentan wird die Ausschreibung vorbereitet. Wenn alles gut gehe, dann könnte Ende 2020 das Fahrzeug in Sommerfeld stehen. Die Kosten dafür werden derzeit mit etwa 250 000 Euro beziffert. Kremmen könne das ohne Fördermittel finanzieren. Ein Waldbrandtanker, der schon für 2019 eingeplant war, dann aber nicht kam, ist nun offenbar für 2021 eingeplant.

Oliver Fritz. Quelle: Robert Roeske

Ob es für den Bau der neuen Feuerwache am Schlossdamm Fördermittel gibt, sei noch unklar. Busse geht von Kosten in Höhe von drei Millionen Euro aus. „Allerdings gibt es dafür noch keinen Fördermitteltopf.“ Ohne Fördermittel sei es schwierig. Nun werde erst mal ein Bebauungsplan-Verfahren angeschoben. Entwürfe würden vorliegen, der Bauausschuss werde demnächst dazu beraten. Falls es bis dahin Fördermittel gibt, könnten die auch nur mit einer gültigen Baugenehmigung beantragt werden. „Und wir haben ja gesehen, wie lange das bei der Kita gedauert hat.“ Völlig verlässliche Daten könnten nicht genannt werden, wie lange das alles dauern würde. Die Rede ist von 2021, aber wohl eher 2022.

Die Stimmung bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend auf dem Kremmener Spargelhof sei gut gewesen, so der Bürgermeister. Obwohl der Tag mit einem Horroreinsatz begann. Am Morgen passierte ein tödlicher Unfall zwischen Sommerfeld und Hohenbruch. Sebastian Busse hat mit Stadtbrandmeister Oliver Fritz deshalb schon am Vormittag Kontakt aufgenommen. „Es war dann am Abend aber alles in Ordnung. Der Spargelhof hat das Büfett spendiert, als Aufmerksamkeit und aus Dankbarkeit.“

Prost! Quelle: Robert Roeske

Für den 2019-Rechenschaftsbericht sorgte an diesem Abend noch mal Gerd Lerche. Er hatte zum Jahresende seinen Posten als Stadtbrandmeister an Oliver Fritz abgegeben. „Das war schon besonders für mich, dass ich den Kameraden noch mal meinen Dank sagen konnte“, so Gerd Lerche am Montag.

Kritik übte er daran, dass im vergangenen Jahr Gruppenführer-Kurse ausgefallen seien – weil wegen der Waldgroßbrände die Kapazitäten nicht vorhanden gewesen seien. Dabei gebe es genug Führungskräfte, die Einsätze wie den in der Lieberoser Heide leiten könnten. Dass Ausbildungen nicht stattfinden, sei nicht hinnehmbar.

Von Robert Tiesler