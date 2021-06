Feuerwehreinsatz in Kremmen: Brand greift auf Scheune über

Kremmen

Nächtlicher Alarm für die Kremmener Feuerwehren: Gegen 2 Uhr schrillten in der Nacht zu Dienstag die Funkmeldeempfänger. „Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Brand in der Berliner Straße in Kremmen aus“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe. Dort war nach ersten Erkenntnissen das Dach eines Nebengebäudes in Brand geraten.

„Beim Eintreffen hatte das Feuer bereits auf eine benachbarte Scheune übergriffen, in der unter anderem Strohballen gelagert wurden“, so die Pressesprecherin weiter. Gegen 7 Uhr war es den 50 Einsatzkräften gelungen, das Feuer vollständig zu löschen. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und untersuchten den Brandort, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline