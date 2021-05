Flatow

Mäharbeiten am Montag in Flatow sorgen für Ärger. Die Grünflächen sind an diesem Tag gemäht worden, und der Flatower Andreas Kotenbeutel fragt: „Warum werden eigentlich auch alle, bis auf eine, Frühlingsblumen entsorgt?“ Konkret ärgert er sich darüber, dass während der Mäharbeiten nicht nur der Rasen gekürzt worden ist. Normalerweise sei immer um die Frühlingsblumen rumgemäht worden, in diesem Jahr scheinbar nicht. „War in diesem Jahr dafür keine Zeit oder werden Blumen nicht mehr gebraucht?“, so der Flatower weiter. „Ich bin einigermaßen fassungslos über soviel Sorglosigkeit. Mit gelegentlich auf der Wiese parkenden Autos hatte ich mich fast abgefunden, aber das nun ist einfach nur doof und nicht nachvollziehbar.“

Verantwortlich ist der Kremmener Wirtschaftshof. Christian Böttcher-Klawin weist den Vorwurf zurück. „Das ist nicht richtig“, sagte er am Mittwoch. „Die Kollegen haben um die Blumen rumgemäht. Die haben mir versichert. dass sie nur die Blumen weggemäht haben, die schon verblüht waren.“ Das sei ein normales Prozedere.

Nach Mäharbeiten in Flatow. Quelle: privat

Andreas Kotenbeutel sieht auch das nicht so. Er sagt, dass auch die gerade aufgeblühten gelben Tulpen und die Traubenhyazinthen weggemäht worden seien. „An sich sollte aber bei Frühlingsblühern abgewartet werden, bis auch das Grün von der Pflanze vollständig verschwunden ist.“ Es sei grundsätzlich nicht richtig, sie wegzumähen.

Das Problem sei entlang der ganzen Hauptstraße zu sehen. „Überall kann man auch sehen, dass fast schon Furchen ins Grün geschnitten wurden.“ Der Flatower vermutet eine falsche Schnitthöhe. „In den letzten Jahren ging das um Klassen besser.“

Von Robert Tiesler