Eine Stunde lang hatten die Flatower am Dienstagabend Zeit. Im Gasthaus Eichenhain am Sportplatz fand die Wahl zum Bürgerhaushalt 2021 statt. Die Einwohner des Kremmener Ortsteils hatten die Wahl aus verschiedenen Vorschlägen, die gemacht worden sind. Sowohl der Ortsbeirat als auch Bewohner hatten Ideen eingereicht. „Die meisten Stimmen kamen aus der Bürgerschaft“, sagte Susanne Rücker, die in der Kremmener Verwaltung für den Bürgerhaushalt zuständig ist.

50.000 Euro gibt es jedes Jahr aus dem Kremmener Haushalt. 5000 Euro davon bekommt jeder Ortsteil, plus einen Betrag je nach Anwohnerzahl – so kommt Flatow für den Bürgerhaushalt 2021 auf eine Summe von 6481 Euro.

„25 waren schon da“, sagte Ortsvorsteher Gerd Dietrich (UWG/LGU) etwa 40 Minuten nach dem Start der Wahl. „Ich habe auch schon abgestimmt.“ Er setzte sich für die Anschaffung weiterer Weihnachtssterne im Dorf ein – und für eine neue Akustikanlage in der Friedhofshalle. Wer zur Wahl kam, hatte drei Stimmen zu vergeben.

Vor der Gaststätte wartete am Abend eine Gruppe Flatowerinnen und Flatower auf den Ausgang der Wahl. Zu ihnen gehörte auch Andreas Kotenbeutel. Er mache mit, „weil ich die Chance habe, im eigenen Bereich mitentscheiden zu können.“ Er reichte zwar keine eigenen Vorschläge ein – aber was er sich gewünscht hätte, stand auch schon auf der Liste. Nämlich eine Stromanschlusssäule am Denkmal in der Ortsmitte und die Anschaffung von Weihnachtssternen für das Straßenbild im Ort. „Es würde mich auch nicht stören, wenn noch mehr Leute herkommen würden“, sagte er zur Teilnehmerzahl.

Auch Ralf Müller kam zur Abstimmung. „Weil man hier sein Recht auf Demokratie wahrnehmen kann“, sagte er. Dies sei eine Meinungsfreiheit, die er wahrnehmen wolle.

Von 18 bis 19 Uhr konnte gewählt werden, danach ist das Ergebnis ausgewertet worden. Susanne Rücker verkündete es dann in der anschließenden Sitzung des Ortsbeirates.

Mit 28 Punkten lag der Vorschlag vorn, die Stromanschlusssäule am Denkmal in der Ortsmitte zu errichten. Dort wird beispielsweise der Weihnachtsmarkt veranstaltet, und durch die Säule bräuchte kein privater Strom angezapft zu werden. 4000 Euro sind für die Anschaffung veranschlagt.

Drei weitere Weihnachtssterne für die Flatower Hauptstraße landeten mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz – die möglichen Kosten betragen 1350 Euro. Auf Platz drei: die Anschaffung einer Akustikanlage für die Friedhofshalle für etwa 1550 Euro. Damit könnte das Budget aber schon überschritten sein. Ob vielleicht an den Weihnachtssternen gespart wird oder die Akustikanlage später kommt, werde noch entschieden, hieß es. Vielleicht ist dann aber stattdessen Geld übrig für Streetbuddys am Gartenweg – die bekamen auf Platz 4 zwölf Punkte und kosten 150 Euro.

